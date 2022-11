RASK BABY: Det er ikke bare fastfood som kommer raskt på McDonalds.

Fødte på McDonalds-do

Alandria Worthy skulle bare en kjapp tur innom McDonalds for å låne toalettet. Det ble et litt annerledes besøk enn hun først planla.

Worthy og forloveden hadde satt seg i bilen og var på vei mot sykehuset onsdag morgen for å få sitt første barn, skriver AP.

På veien stoppet de innom McDonalds i Atlanta i USA så hun kunne låne toalettet, men det som skulle være et kort dobesøk viste seg å bli noe ganske annet.

– Jeg gikk inn på toalettet og vannet gikk med en gang, forteller Worthy.

Den vordende moren begynte å skrike, som fikk restauranteier Tunisia Woodwward til å gå og se hva som var på ferde.

– Jeg så føtter under døren. Jeg åpnet den og så at hun var på do og lå bakover, mens hun skrek. Så sa jeg til mine ansatte : «Vi skal få et barn i dag».

Det fikk hun rett i.

KJENDIS: På Facebook har den nybakte pappaen delt bilder av babyen og nyhetsartikler om det minneverdige dobesøket.

Fødte på do

To ansatte kom for å hjelpe. Forloveden, Deandre Phillips, skal så langt ha vært uvitende om at moren til hans kommende barn hadde startet fødselen litt tidligere enn planlagt.

Han kom inn for å se hva som tok så lang tid og fikk seg en ordentlig overraskelse.

– Jeg prøvde å roe henne ned, hun var panisk, forteller Phillips.

Worhty skal etter hvert ha fått lagt seg ned på gulvet på toalettet.

– Kvinnene på McDonalds sto ved siden av og holdt henne i hånden. Jeg hadde føttene hennes oppå skuldrene mine, sier den nybakte faren.

Ga babyen kallenavn

Ikke mindre enn 15 minutter senere var lille Nandi Ariyah Moremi Phillips ute, og trygt plassert i armene til sin mor.

Det er imidlertid ikke Nandi babyen kalles av de ansatte på McDonalds.

– Jeg sa at vi kommer til å kalle henne lille Nugget. Det er kallenavnet hennes, sier restaurantsjefen.

Mamma og pappa har dog ikke noe imot kallenavnet.

– Hun er helt klart en nugget, sier Phillips.

