Zelenskyj til FN: – Åpenbar forbrytelse mot menneskeheten

Etter en dag med angrep flere steder i Ukraina møttes FNs sikkerhetsråd til et hastemøte. Ukrainas president kalte Russlands siste angrep for en åpenbar forbrytelse mot menneskeheten.

Seks personer skal være drept og 36 såret etter omfattende angrep fra Russland onsdag.

Russiske luftangrep gikk målrettet mot kritisk infrastruktur i landet, som har ført til at de fleste i landet er uten strøm.

I etterkant av angrepene gikk Ukrainas president ut på Twitter og sa at han hadde bedt om et hastemøte i Sikkerhetsrådet i FN.

Hastemøte ble det og tidspunktet ble satt til klokken 22 norsk tid onsdag kveld.

BA OM MØTE: Presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj, ville ha et møte i Sikkerhetsrådet i FN.

Zelenskyj deltok på møte via videolink og brukte talen til å fortelle om dagens angrep.

Angrepet på sivil infrastruktur har som nevnt ført til at mange er uten strøm. Med kaldere vær i Ukraina vil det føre til store lidelser for ukrainerne om de må klare seg uten strøm.

– Dette er en åpenbar forbrytelse mot menneskeheten, sa han.

Han ba også sikkerhetsrådet om å sende mer antiluftskyts til Ukraina.

– Vi ser at de sivile lider, så jeg ber dere om at dere gjør spesifikke grep for å beskytte menneskeheten og liv.

– Grovt brudd på folkeretten

Norges representant i sikkerhetsrådet, Mona Juul, fordømte Russlands angrep og kalte det et brudd på folkeretten.

– Vi er forferdet over Russlands fortsatte angrepskrig, som er et grovt brudd på folkeretten og FN-pakten, sa Juul under møte.

Onsdagens angrep viser igjen at Russland ignorerer lidelsene det påfører menneskene i Ukraina, sa Juul.

– Vi er skremt over eskaleringen og brutaliteten av de massive angrepene på sivile og sivil infrastruktur. Disse angrepene har drept mange sivile og rammet et stort antall kraftverk over hele Ukraina.

MØRKLAGT: Kyiv er i nesten total mørke etter russiske angrep onsdag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sa i forkant av møtet at hun var bekymret over missilangrepene som rammer både sivile og sivil infrastruktur.

– Det er noe som må fordømmes, og vi har spilt en aktiv rolle for å drøfte dette i FNs sikkerhetsråd, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til VG i forkant av møtet.

Det er ikke første gang Russland har angrepet kritisk infrastruktur i landet. Konsekvensene av slike angrep er store, og det ukrainske energidepartementet opplyser om at de fleste har mistet strømmen etter de russiske angrepene.