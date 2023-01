INGEN MØTER AVTALT: Ifølge utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har forhandlingene med Kina om frihendelsavtale stoppet opp. Torsdag taltar hun på NHOs årskonferanse i Oslo.

Huitfeldt: Har satt Kina-forhandlinger på hold

Det er ikke avtalt nye møter med Kina om en mulig fremtidig frihandelsatvale mellom Norge og Kina. Bakteppet er krigen i Ukraina, ifølge utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Forholdet til Kina og fremtidig handel med verdens mest folkerike land ble raskt et tema på NHOs årskonferanse:

Der fikk norske næringslivstopper en klar advarsel fra Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, mot å gjøre seg avhengig av handel med det han omtaler som et autoritært regime i Beijing.

Satt på vent

Nå sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til VG at videre frihandels-forhandlinger med Kina er satt på hold:

– Krigen i Ukraina påvirker oss. Det er ikke noen samtaler om frihandel med Kina akkurat nå, på grunn av krigen i Ukraina, sier Huitfeldt.

Men Huitfeldt sier at avtalen ikke begrenser temaer som Norge kan ta opp med Kina:

– Det som skjedde i 2016 var tilbake til normalen, etter at Kina hadde opphevet denne normalen. Etter det kan vi diskutere alle forhold, og jeg tar alltid opp menneskerettigheter i samtaler med Kina, sier hun.

Norsk sikkerhet først

– Hvordan påvirkes norsk Kina-politikk av advarslene mot å gjøre seg avhengig av landet?

– Å ta vare på norske interesser og norsk sikkerhet må stå i høysetet. Det er begrensninger på hvilke områder vi ønsker å handle med dem. Det er også hensyn vi vil ta i eventuelle fremtidige handelsavtaler. Så vi vil ramme inn det som er viktig for Norge, enten det er 5G-nett, flyplasser eller havner, som vi skal beskytte ut fra nasjonale interesser, sier Huitfeldt.

– Finnes disse rammene, eller lager regjeringene dem nå?

– Det er viktig å ha høye gjerder rundt det som er viktig for Norge. Den same utfordringen som mange andre land, som USA, og EU. Derfor er dette en viktig del at diskusjonen jeg har med andre allierte.

– Uenig

– Hvorfor er Norge så moderat i sin Kina-kritikk, i forhold til andre land i Nato?

– Jeg er uenig i det premisset. Vi ligger på en nordisk og europeisk linje, og bruker de samme ordene. For eksempel er vi veldig skuffet over det som skjedde i FNs menneskerettsråd nylig, da vi ikke fikk flertall for å binge rapporten om Xinjiang inn i rådet. Det vil vi fotsette å jobbe med.

– Hvordan utvikler Norges forhold til Kina seg, nå når Russland allierer seg nærmere med Kina?

– Det er noe av grunnen til at vi ikke har avtalt nye forhandlingsmøter om frihandel. Da jeg møtte Kinas utneriksminister i New York i fjor høst, var dette det viktigste temaet. Jeg oppfordrer Kina til å påvirke Russland til å stanse krigføringen umiddelbart.

– Hvordan vurderer du forholdet mellom Kina og Russland nå?

– Det tar litt ulike retninger. Men retorisk er det mindre støtte til Russlands krigføring nå enn i den innledende fasen, sier Huitfeldt.