Tusenvis demonstrerte mot forsoning med Assad

28. desember møttes forsvarsministre fra Tyrkia og Syria for første gang siden 2011. Nå frykter syriske opposisjonsgrupper at en forsoning med Assad kan være i anmarsj.

Møtet mellom forsvarsministrene er det høyeste nivået representanter fra Tyrkia og Syria har møttes på siden krigen startet i 2011. Det omtales som et «gjennombrudd» i forholdet mellom landene.

Tyrkias deltagelse på møtet vekker oppsikt fordi landet gjennom krigen har befestet seg som en svært viktig støttespiller for den syriske opposisjonen. Landet har støttet opprørere som har forsøkt å styrte Assad-regimet.

Nå etterlyser syriske opposisjonsgrupper at Tyrkia understreker sin støtte overfor dem.

Samtidig har tusenvis av syrere tatt til gaten i frykt for at en forsoning mellom landene er på gang, skriver Al Jazeera.

Demonstrantene i byen Jisr al-Shughur i Idlib-provinsen bar bannere med slagord og krav om at Bashar al-Assads regime må avsettes.

– Den som håndhilser med Assad erklærer seg selv som en krigsforbryter, sto det også på en av plakatene.

NTB skriver også at det var demonstrasjoner på landsbygda i Aleppo og Raqqa.

Konflikten i Syria startet som del av den arabiske våren den arabiske vårenDen arabiske våren er et begrep på de massive folkeopprørene som brøt ut mot myndighetene i flere land i Midtøsten og Nord-Afrika i 2011. Demonstrantene krevde demokratiske rettigheter og utfordret en rekke autoritære regimer. I mange land førte protestene til politiske endringer, men slik ble det ikke i land som Syria og Jemen. i mars 2011. Nå har borgerkrigen herjet i snart 12 år og krevd hundretusenvis av liv. Millioner av syrere har blitt drevet på flukt.

Info Borgerkrigen i Syria I 2011 tok syrere til gatene med krav om demokratiske rettigheter. De fredelige demonstrasjonene ble slått ned med vold og hard hånd av president Bashar al-Assad. Etter hvert grep også opposisjonen til våpen.

I løpet av 2012 utviklet konflikten seg til full borgerkrig.

Ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har krigen trolig kostet hele 586.000 mennesker livet. Gruppen har også meldt at 3825 mennesker ble drept i Syria i 2022 – som utgjør de laveste dødstallene så langt i krigen.

En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre.

Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og den libanesiske Hizbollah-bevegelsen.

Siden 2014 har en USA-ledet koalisjon bombet IS og støttet den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria. Samtidig har tyrkiske regjeringsstyrker kriget mot både IS og kurdiske grupper.

I oktober 2019 trakk USA ut de fleste av sine styrker fra Nord-Syria. Få dager senere innledet Tyrkia en militæroffensiv mot de kurdiske styrkene.

Før krigen hadde Syria 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,6 millioner er på flukt internt i Syria. Kilder: NTB og SOHR Vis mer

Nå kontrollerer Assads styrker to tredjedeler av landet. Samtidig har mange land begynt å akseptere at regimet vant krigen.

I fjor besøkte Assad De forente arabiske emirater på det som var hans første reise til et annet arabisk land siden krigen startet, ifølge NTB.

Russland søker forsoning

Også Russlands forsvarsminister deltok på møtet i Moskva, men i motsetning til Tyrkia, har Russland støttet president Bashar al-Assads krigføring mot egen befolkning både politisk og militært.

Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA meldte følgende om møtet:

– Det ble diskutert måter å løse den syriske krisen på, flyktningproblemet samt felles innsats for å bekjempe ekstremistgrupper i Syria.

Russland har presset på for forsoning mellom de to nabolandene over lengre tid.

GOD STEMNING: Tyrkias president Erdogan har møtt Russlands president Putin en rekke ganger de siste årene. Her er de i Kasakhstan i oktober 2022. Bildet er formidlet av et statlig russisk nyhetsbyrå.

Erdogan åpner for å møte Assad i fredssamtaler

I tillegg til å bidra med politisk støtte og militær trening, har tyrkiske soldater kjempet side om side med syriske opposisjonsgrupper på bakken.

Landet har også tatt imot 3,5 millioner syrere på flukt fra Assads regime, men Erdogan er under økende press på hjemmebane om å sende dem tilbake, skriver NTB.

– Målet vårt er å etablere fred og stabilitet i regionen, sa president Recep Tayyip Erdogan i kjølvannet av møtet i Moskva.

Under en tale i Ankara torsdag, forklarte han at Tyrkia, Russland og Syria har igangsatt en «prosess». Den innebærer at landenes utenriksministre snart vil møtes i et trilateralt format, ifølge Erdogan.

– Etter det møtes vi kanskje som russiske, tyrkiske og syriske ledere, avhengig av utviklingene, fortsatte han.

USA vil ikke ha Assad inn i varmen

– Vi støtter ikke at land oppgraderer sine relasjoner eller uttrykker støtte til å rehabilitere den brutale diktatoren Bashar al-Assad, sa Ned Price, talsmann for USAs utenriksdepartement tidligere denne uken.

USA ber andre land tenke seg om to ganger før de slipper ham inn i varmen.

– Vi ber land om å vurdere grundig Assad-regimets avskyelige menneskerettsbrudd de siste tolv årene ettersom det fortsatt begår grusomheter mot det syriske folket og nekter adgang for livreddende humanitær hjelp, sier Price videre.