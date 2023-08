Restene av et telt som ble ødelagt i uværet i utkanten av byen Kissing i den sørtyske delstaten Bayern lørdag.

Hagl førte til massive skader i Sør-Tyskland

Et voldsomt uvær med hagl større enn tennisballer har ført til store ødeleggelser i Sør-Tyskland. Minst tolv personer er skadd.

NTB

Myndighetene har erklært katastrofesituasjon i Bad Bayersoien i den sørtyske delstaten Bayern etter at et voldsomt uvær førte til store materielle skader lørdag.

Rundt 80 prosent av bygningene fikk store skader da de ble truffet av hagl på opptil 8 centimeter, opplyser myndighetene i landsbyen rett nord for grensa til Østerrike.

Trær veltet, og parkerte biler, hustak og vegger ble ødelagt, men ingen personer ble skadd i Bad Bayersoien.

Et fortau er fullt av hagl i Augsburg i Tyskland lørdag. Et leilighetsbygg har tydelige merker etter haglet som rammet Kissing i Sør-Tyskland i helgen. Tolv personer ble skadd da et øltelt blåste over ende lørdag.

Rundt 10 mil lenger nord, i Kissing rett utenfor Augsburg, ble imidlertid tolv personer skadd i uværet. Det skjedde da ølteltet de prøvde å sette opp, ble blåst over ende, ifølge politiet.

I Bad Bayersoien, som har rundt 1300 innbyggere, er det bestilt midlertidig taktekke til de ødelagte husene.

– Bakkemannskapene har fortsatt mye arbeid foran seg, sier distriktssjef Anton Speer søndag.

Han forklarer at katastrofesituasjonen ble erklært slik at de formelt kan kalle inn nødetater fra nabodistriktene for å håndtere de omfattende skadene.

Tysklands meteorologiske institutt opphevet lørdag kveld ekstremværvarselet for Bayern.

Innbyggerne måker hagl fra et fortau i Kissing utenfor Augsburg i Tyskland.