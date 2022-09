Maria (13) og familien

gjemmer seg i kjelleren

da russerne angriper. Alle åtte mister

livet. Nå hentes de opp

fra massegravene.

KRIGEN I UKRAINA

Familien i masse­graven

Familien i massegraven

Publisert: Oppdatert nå nettopp

IZIUM (VG) Klokken er ni om morgenen den 9. mars i år. Russiske tropper omringer byen Izium øst i Ukraina.

Kampene er intense og har allerede pågått i over en uke.

Det er konstant bombing fra stridsvogner og angrep fra luften. Befolkningen som ikke har klart å rømme, gjemmer seg i kjellere.

70 år gamle Jyhareva Halyna rekker ikke å flykte.

Hun har fått påvist corona, og derfor søker hun tilflukt i kjelleren under boligblokken hun bor i.

Sønnen Oleksander insisterer på at hun skal komme til deres tilfluktssted et annet sted i byen, hvor resten av familien hennes oppholder seg.

Hun vil ikke, fordi hun er syk.

I dag er Jyhareva igjen alene, og venter på svar hva som har skjedd.

6. mars snakket hun med sønnen på en dårlig telefonlinje for siste gang:

«Mamma vi holder ut, alt er fint med oss, vi har mat og er varme. Jeg elsker deg», var det hun hørte før linjen ble brutt.

Tre dager senere kommer de russiske jagerflyene.

Den midtre delen av boligblokken Oleksander og de syv andre familiemedlemmer gjemmer seg i, blir truffet av en rakett. Den kollapser.

De store sementblokkene som utgjorde vegger, tak og gulv raser sammen og knuser kjelleren.

Totalt 52 sivile har gjemt seg der. Flere blir levende begravet.

Besteforeldre, mødre, fedre og barna deres.

– De hadde ingen mulighet til å overleve, sier Jyhareva.

– Jeg fikk beskjeden om at blokken var truffet to dager senere. Telefonen fungerte ikke, vi gjemte oss for de russiske angrepene, så jeg fikk ikke vite det tidligere.

Vi møter Jyhareva i leiligheten sin i sentrum av Izium. Det er syv måneder siden hun mistet familien sin.

Tre uker har gått siden de russiske styrkene rømte byen.

Nå står den igjen som en påminnelse om hvor harde kampene var der.

Skyene henger som et tungt, grått teppe over byen som ligger på grensen til Donetsk fylke. Før krigen bodde rundt 45.000 mennesker her.

Veikroer, bensinstasjoner, broer og butikker er skutt i fillebiter. Boliger er brent ned til grunnen og fasader pepret med kulehull. Ingen vinduer er hele.

Veiene er ødelagt av beltene til tunge stridsvogner. Ammunisjonskasser ligger strødd. Grønne bilvrak med «Z» malt på dørene står igjen i grøftene. Ukrainske militære kjøretøyer passerer oss regelmessig.

På butikkveggene er det skrevet:

«Butikken er tom. Den er ranet allerede».

Izium har fått internasjonal oppmerksomhet den siste uken. I skogene utenfor byen jobber kriminalteknikere med å avdekke massegraver.

Historien om de 52 uskyldige som ble begravet i massene fra boligblokken, har ikke fått like mye oppmerksomhet.

De er blant ofrene som er gravlagt i skogen, og som nå hentes opp igjen.

Totalt 445 graver er funnet. Enkle trekors markerer hver eneste en av dem. De aller fleste er nå åpne hull. Noen av hullene er så små at kun barn kan ha vært begravet der.

Teknikere henter forsiktig opp kroppene, pakker de ut av tøystykker og poser. Lukten er intens idet likene undersøkes. Noen få av de døde ligger i kister. I hullene står kistene igjen, åpne.

Klær og sko ligger igjen i gravene, som en påminnelse om at dette har vært et siste hvilested.

Se video fra VGs reporter her:

Etterforskere skal fastslå om de står overfor krigsforbrytelser. Noen av likene bærer preg av dette. Det er funnet døde med en rekke knivstikk. Andre er funnet med kulehull.

I en massegrav lå det 17 ukrainske soldater, noen av dem var bundet på bakhendene, ifølge sjef for påtalemyndigheten i Kharkiv, Yevghen Sokolov.

Åtte av familiemedlemmene til 70 år gamle Jyhareva ble begravet i denne skogen.

Nå hentes de opp igjen:

Hennes sønn, 49 år gamle Oleksander. Hans kone, 49 år gamle Tetyana samt hennes mor. Oleksanders to barn, 13 år gamle Maria og 31 år gamle Olena og hennes mann. Deres to barn, fem år gamle Olesya og åtte år gamle Oleksandra.

De trodde de var i sikkerhet i kjelleren.

– Da jeg fikk vite om angrepet mot boligblokken etter to dager, kom jeg meg til åstedet selv om det var kamper. De fleste av kroppene som ble gravet frem fra kjelleren var ikke til å kjenne igjen.

– Mine oldebarn var helt knust, men jeg kjente dem igjen på klærne, forteller Jyhareva.

Den eneste av familiemedlemmene hun kjente igjen umiddelbart var sønnen. Ansiktet hans var bevart. I den kraftige eksplosjonen ble kroppen hans kastet under pipen i blokken. Redningsarbeiderne måtte skjære opp pipen for å hente han ut.

Alle de andre var forvandlet til det ugjenkjennelige.

Men tatoveringer, klær og smykker gjorde at hun kunne fastslå hvem seks av de åtte familiemedlemmene var.

– To av dem kunne jeg ikke kjenne igjen. Etterforskerne har tatt DNA-prøver av meg. Jeg håper de vil kunne gi meg et svar.

Rolig og kontrollert forteller hun om det hun har opplevd. Stemmen er sterk. I tiden som har gått siden familien hennes brått ble revet bort, har hun fått mulighet til å bearbeide sorgen.

Litt.

I to måneder lette de etter alle de omkomne som lå i ruinene under boligblokken, mens russiske soldater passet på.

– De russiske soldatene kommanderte oss til å begrave dem i skogen utenfor byen. Vi fikk ikke lov å bruke kirkegården vår, sier Jyhareva, mens hun viser oss bilder av familien sin.

Kun ett begravelsesbyrå fungerte under okkupasjonen.

– De to hjalp oss med å grave frem våre kjære fra ruinene. Og de fraktet de døde til skogen. Jeg ba om at de laget trekors med navnene på, sier Jyhareva.

Mellom høye furutrær, i den rødlige sanden, ble familien gravlagt. Jyhareva viser oss et bilde der sønnen Oleksander stolt klemmer sitt barnebarn Maria.

Nå er de begge to blitt en del av en stor etterforskning om mulige krigsforbrytelser.

I en kald og mørk kjeller, omringet av kister i forskjellige størrelser og farger, sitter 55 år gamle Tamara. Hun er sjef for det eneste begravelsesbyrået som var åpent under okkupasjonen. De andre hadde flyktet.

Sammen med to medarbeidere fikk de ansvaret for å begrave alle ofrene som nå hentes opp igjen i skogen utenfor Izium.

– Mange av de vi gravla omkom i mars, da russerne angrep. Da var det en rekke flyangrep. Den 9. mars raste den store boligblokken sammen.

– Selv om ikke alle omkom umiddelbart, døde de raskt fordi det ikke fantes utstyr til å grave dem frem, forteller Tamara, som ikke ønsker å oppgi sitt etternavn.

Hun forteller at de russiske styrkene kommanderte dem til å legge alle ofrene i skogen. Etter den mest intense perioden i mars, døde ikke folk kun av krigshandlingene. Det var hverken medisiner, sykehus eller varme.

– Mange døde fordi de ikke hadde medisiner. Andre omkom av kulden i kjellerne. Vi gravla alle sammen i skogen.

Når vi spør hvorfor de ikke kunne gravlegges på kirkegården, har Tamara en klar formening:

– Russerne ønsket å lage en massegrav og så gi ukrainerne skylden for det. Hadde de klart å holde på Izium, kunne de brukt dette stedet som «et bevis» for at Ukraina sto for overgrep, mener hun.

De fleste hadde ikke penger til å gravlegge sine kjære. Derfor ligger de i likposer eller tøystykker.

– Det var kun noen få som hadde råd til å kjøpe kister. Men vi hadde ansvaret for at alle ble gravlagt, derfor brukte vi poser og tøy, forteller Tamara.

Hun beskriver tiden under den russiske okkupasjonen som grusom. Spesielt på nettene. Hun kan ikke huske en natt hvor hun sov mer enn en time sammenhengende. Angrepene og kampene var på det mest intense da.

– Vi sov i kjellere. I begynnelsen var det iskaldt, det var ikke noe strøm, ikke gass og ikke vann. De aller fleste stedene i byen mangler vi fortsatt dette, forteller hun.

Idet vi forlater Tamara og begravelsesbyrået, dukker representanter for myndighetene opp. De vil intervjue henne som en del av etterforskningen av krigsforbrytelser.

Den store boligblokken ruver på en høyde i Izium som et stort, gapende sår. I horisonten mellom de to delene som fortsatt står, skimtes en av byens kirker. I de store haugene med sement og murstein kommer nytt liv til syne.

Rekker av små, gule blomster.

Overalt ligger jakker, sko og leker. I gresset ved siden av blokken står små lys og bilder av noen av de som døde her.

For 70 år gamle Jyhareva Halyna handler livet nå om å klare å leve med synet av sin drepte sønn og hans kone, sine drepte barnebarn og oldebarn.

– Jeg ser kroppene deres foran meg hver eneste dag. Det er umulig å glemme. Og jeg vil ikke glemme det. Det vil være med meg til den dagen jeg dør.