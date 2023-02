PRESSEKONFERANSE: Torsdag holdt president Joe Biden en pressekonferanse om de flygende objektene som har blitt observert over USA.

Biden om nedskutte «objekter»: − Jeg gir ingen unnskyldning til Kina

USAs president Joe Biden avkrefter mistanke om at de siste tre flygende «objektene» var kinesisk spionutstyr.

– Jeg ga ordre om å ta ned de tre uidentifiserte objektene, sier USAs president Biden under en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag.

Det har de siste ukene blitt observert flere såkalte uidentifiserte objekter over Nord-Amerika.

Så langt er det ikke offentlig bekreftet hva de tre flygende objektene er, som sist helg ble skutt ned over henholdsvis Alaska i USA, Yukon i Canada og innsjøen Huronsjøen i USA.

– Jeg gir ingen unnskyldninger til Kina, sier Biden om nedskytingen, og la til at han ikke ønsker konflikt eller en ny kald krig.

– Dette krever kommunikasjon. Våre diplomater vil fortsette dialogen med Kina.

En foreløpig antakelse fra amerikansk etterretning er at de tre objektene som ble skutt ned sist helg tilhørte private selskaper eller forskningsinstitusjoner, ifølge Biden.

– Vår etterretningstjeneste undersøker fortsatt de tre hendelsene, sier han.

– Vi vet enda ikke hva objektene var. Men jeg kan si at ingenting tyder på at de tre objektene kan knyttes til kinesisk spionvirksomhet, sier Biden.

De ballongformede objektene som har svevet over nordamerikansk luftrom den siste tiden, vakte først oppmerksomhet med en større ballong utenfor kysten av Sør-Carolina i starten av februar.

5. februar sa USAs forsvarsdepartement at amerikanske fly har skutt ned den kinesiske ballongen.

USA har hevdet at ballongen ble brukt til spionasjevirksomhet, mens Kina har slått fra seg anklagene og påstått at det dreier seg om en sivil værballong som innhenter meteorologiske data.

President Biden sa under pressekonferansen torsdag at de vet at flere slike ballonger er operative.

Forskjellen nå er at det amerikanske forsvaret oppdager flere av disse objektene på grunn av bedre radarutstyr.