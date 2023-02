Blant visne

solsikker ligger

en enslig kropp. Den russiske

soldaten døde

under flukten. Nå hentes han ut

– av fienden.

Soldaten og solsikkene

KRIGEN I UKRAINA

Krigen i Ukraina: Soldaten og solsikkene

BUHAIVKAL, UKRAINA (VG) I dag er de endeløse slettene øst i Ukraina grå og hvite. Vinden er iskald. Gradestokken viser to minus. I september i fjor sto knallgule solsikker på rekke og rad her. Solen skinte fra en blå himmel. En himmel som konstant ble misfarget av røyken fra brennende militærkjøretøyer og hus.

Her var det kamper på liv og død.

Nå skal den russiske soldaten få sin grav. Ukrainske Oleksandr Lutsenko er her med sine to kolleger for å frakte den døde til likhuset i Kharkiv. Denne jobben har han hatt siden krigen brøt ut for et år siden.

400 russiske soldater har han og kollegene hentet.

Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange soldater som har mistet livet på russisk og ukrainsk side. Myndighetene holder denne informasjonen for seg selv. Men at tallene er enorme, er det ingen tvil om. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen uttalte til TV2 i januar i år at så mange som 180.000 russiske soldater kan være skadet eller drept, mens de ukrainske tallene sannsynligvis er over 100.000.

Oleksandr Lutsenko og kollegene undersøker liket som ligger på alene på det evige jordet. Så bruker de spaden for å grave frem soldaten fra snøen og frosten. Legger han i en likpose og flytter han over på lasteplanet til pickupen deres. Dette er hverdagen for det ukrainske teamet.

For den russiske soldaten var hans siste timer så langt unna en hverdag man kan komme:

I september var det russiske 11. armékorps i dette området på flukt. Ukrainske styrker var i ferd med å ta kontrollen igjen, etter en russisk okkupasjon som hadde vart i et halvt år. Kampene var intense og blodige.

Russerne ble jaget fra sin base i Balaklija. De tok med seg det de kunne og flyktet mot den ukrainske byen Kupjansk, nærmere den russiske grensen. Tilbake sto kjøretøyer i brann. Og døde soldater.

Solsikkene sto i full blomst når 11. armékorps trakk seg tilbake mellom 7. og 8. september i fjor. Den døde russiske soldatens klær viser at han tilhørte denne armeen.

Hvordan havnet han da her? På et jorde helt alene?

Langs veien som strekker seg snorrett gjennom det flate landskapet står rustne og ødelagte kjøretøyer. Her har mange russiske soldater endt sine dager.

Oleksandr Lutsenko tror denne mannen var hardt skadet. Og at han forsøkte å gjemme seg blant de høye og tette solsikkene. Noen må ha forsøkt å hjelpe han. For både soldatens skuddsikre vest ligger ved hans side, sammen med en annen russisk skuddsikker vest. Men det er bare ett lik.

– Vi vil nok aldri sikkert få vite hva som skjedde med denne soldaten. Men siden han ligger her alene, langt unna veien, er nok sjansen stor for at han var skadet og forsøkte å gjemme seg, mener Lutsenko.

– Den andre skuddsikre vesten tyder på at noen har forsøkt å hjelpe han, men kanskje han trakk seg tilbake, sier han.

Avdelingsmerket den døde soldaten har på seg, viser at han var i den syvende motoriserte infanteribrigaden. Den tilhører den russiske Østersjøflåten og holder til i Kaliningrad.

Han var stasjonert ved en marinebase, men endte sine dager nesten så langt unna havet man kan komme.

I området er det massive påminnelser om hva som skjedde disse dagene. Utbrente stridsvogner, lastebiler og bombekastere. Udetonert ammunisjon ligger strødd blant de mange vrakene. Og fortsatt kan det ligge døde soldater her.

– Vi er nesten daglig ute og leter. Blant alle disse russiske vrakene kan det ligge døde, men vi får ikke undersøkt før snøen er smeltet og stedet sjekket for udetonerte bomber og miner.

Lutsenko forteller at av de rundt 400 døde russiske soldatene de har funnet, har mange vært utstyrt med minefeller, minefeller,Eksplosiver, som for eksempel kan festes på lik, og som går av når man flytter den døde personen. kalt booby traps på engelsk.

– Russerne fester eksplosiver på likene. På den måten kan de skade eller drepe ukrainere som forsøker å fjerne de døde, sier han.

Da de russiske styrkene flyktet, så den 42 år gamle bonden Shtupun Petro hva som skjedde. Det var han og kollega Oleksandr som fant den døde soldaten her for en uke siden, da de endelig kunne kutte ned de visne solsikkene.

Han forteller at det var harde kamper i området mellom 7. og 8. september i fjor. Området de dyrker solsikker på strekker seg mange mil i Kharkiv fylke.

– Russerne trakk seg tilbake. De rømte for livet. Jeg tror denne soldaten forsøkte å gjemme seg blant solsikkene våre, sier Shtupun.

Ikke lenge etter den russiske tilbaketrekkingen mot Kupjansk, gikk ukrainske stryker til angrep på byen. Russerne flyktet videre, mot sin egen grense.

Men ikke soldaten i solsikkeåkeren. Han lå alene igjen. Omkranset av gule farger. Med en blå himmel over seg.

Fra venstre: Shtupun Petro, Oleksandr og Oleksandr Lutsenko.

Shtupun Petro forteller at han ble skremt da han fant den døde soldaten sist lørdag.

– Jeg er ikke vant til å se døde mennesker. Hvem er vel det? Men soldaten får ingen empati fra meg, sier bonden.

Oleksandr Lutsenko og kollegene frakter liket til undersøkelse i storbyen Kharkiv. Der vil de forsøke å identifisere mannen.

Det er ikke enkelt.

Han har ingen papirer på seg. De vil også ta en DNA-test. Deretter vil han lagres på likhuset sammen med andre døde russiske soldater, før ukrainske myndigheter avtaler en utlevering med Russland.

– Vi utleverer de døde og får hjem våre døde ukrainske helter. Sånn fungerer det. Da vil denne soldaten få en grav.

Gruppen med navnet J9 består av tre personer som Oleksandr Lutsenko leder. De reiser ofte ut etter tips fra lokale. Gruppen samarbeider tett med det ukrainske militæret, men består kun av frivillige. Flere ganger har de åpnet massegraver der russiske soldater har gravlagt sine kolleger.

– Når minene ryddes vekk, beveger folk seg ut på jordene og i skogene igjen. Da finner de døde soldater og kontakter oss. Under okkupasjonen så sivile hvor russerne gravla sine soldater, så de gir oss tips om dette også, forteller Lutsenko.

Han er blitt vant til synet av døde mennesker. Lutsenko har jobbet med dette siden krigen brøt ut. Han sier at dette bare er fienden, at han ikke ser på disse soldatene som medmennesker, men som en fiende.

– En død fiende er den beste fienden. Vi inviterte aldri russerne til vårt land. Når vi finner russere her, er det best å finne de døde, sier han.

Anton Kudinov bidro i felt til denne reportasjen.