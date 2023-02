I ruinene holder Sergi (36) fast i yngstedatterens kalde hånd. Den eldste datteren roper forgjeves på hjelp. Bare den tredje datteren kommer seg ut i live.

Fanget i ruinene

Hun overlevde mot alle odds.

Men det er kun sorg å se i ansiktet til Sergi Ece.

Da jordskjelvet fikk veggene i huset til å riste, opplevde hun alle foreldres verste mareritt.

– Jeg klarte ikke redde dem alle.

Ved siden av sykehussengen står hun som fortsatt gir livet mening, Ecem (8), den mellomste av tre døtre.

– Jeg skjønte med en gang at det var et jordskjelv, forteller moren til VG.

– Jeg løftet opp Ecem, men jeg klarte ikke å få tak i fireåringen min, Derinsu. Jeg skjøv Ecem mot utgangen og naboer kom til og tok henne.

Så gikk hun tilbake for å hjelpe de to andre døtrene. Men hele den første etasjen i huset kollapset, og hun ble selv sittende fast.

Da startet et ti timers mareritt.

I løpet av noen intense minutter natt til mandag ble livet til titusenvis av tyrkere endret for alltid.

På et sykehuset i Gaziantep ligger to pasienter vegg-i-vegg.

Ett mirakel og én tragedie.

Det har nå gått over fem dager siden jordskjelvet. Det samlede antall omkomne i Tyrkia og Syria nærmet seg lørdag 25.000.

Tyrkiske myndigheter vil naturlig nok ikke slippe journalister inn til dem som fortsatt kjemper om livet.

Men vi får treffe to pasienter som allerede er operert, og som har sagt ja til å snakke med oss.

Del 1: Tragedien

I det ene rommet forteller Sergi en historie som slår luften ut av oss.

– Under ruinene klarte jeg å finne frem til hånden til Derinsu. Jeg holdt fast i den. Den var kald, men jeg klarte ikke å slippe den.

Skjult bak knust betong kunne hun høre stemmen til eldstedatteren Elif (12).

– Hun ropte og ropte, «hjelp meg, hjelp meg». Men jeg kunne ikke bevege meg, den høyre armen min var knust og kroppen satt fast.

– Jeg kunne ikke hjelpe henne. Det blir det verste å leve med. De to døtrene mine lå der i ruinene sammen med meg. Jeg kunne ikke hjelpe dem, forteller hun fortvilet.

Moren forteller at den eldste søsteren kastet småstein ut av en glippe for å vise hvor hun var.

Der oppe sto åtteåringen Ecem, trygt med en nabokone, og fulgte skrekkslagen med på forsøkene på å redde resten av familien ut.

Moren og de tre døtrene bodde i et hvitt hus i småbyen Pazarcik, selve episenteret for det dødbringende skjelvet.

En slektning viser et bilde av huset etter jordskjelvet. Det som var et toetasjes hus ser nå ut som om det har kun én etasje.

– Hele vår etasje ble knust til grus og slukt av jorden, forklarer moren.

Etter hvert ble skrikene fra den eldste datteren svakere.

Så stoppet de helt.

Også moren Sergi var helt sikker på at hun skulle dø der nede.

Hun var i ferd med å gi opp da en gravemaskin fra en i nabolaget klarte å fjerne nok knust betong til at hun kunne hentes ut.

Da hadde hun ligget fastklemt nær to av sine tre døtre i ti timer.

Elif (12) og Derinsu (4) ble funnet døde.

Jentenes far, Erhan Ece (37), var i Storbritannia, der han jobber som bygningsarbeider, da skjelvet inntraff.

Han viser VG et bilde i svart-hvitt. De tre døtrene sammen i en blomstereng.

– Jeg har jobbet i England i tre år, planen var at vi alle skulle flytte dit.

På mobilen har han dokumentene som viser at alle tre jentene har fått visum.

– Familien min skulle ikke vært her da skjelvet skjedde. De skulle vært hos meg i Storbritannia. Men en administrativ feil hindret det.

Familien vurderer å saksøke den britiske staten for visum-krøllet som hindret gjenforeningen.

Men ingen rettsprosess kan gi Erhan tilbake det han har mistet.

– Derinsu hadde ikke fylt ett år da jeg dro. Jeg fikk aldri se henne vokse opp.

Nå er det kun kjærligheten til gjenlevende Ecem som gir familien fremtidstro.

– Vi aner ikke hvor vi skal bo eller hva vi skal ta oss til. Vi var her på sykehuset mens Sergi ble operert, så vi fikk ikke med oss begravelsene en gang, sier Erhan.

Del 2: Miraklet

Jordskjelvet knuste beinet til Rabia Demirel (13). Hun overleve da en veltet sofa skjermet henne.

I naborommet på sykehuset ligger en annen familie som har fått sin fremtid endevendt av jordskjelvet.

De har mistet sitt hus, sin arbeidsplass og alt de har spart gjennom flere år.

Men de har beholdt det viktigste. Livet.

– Vi ble reddet av et mirakel. Jeg skulle ønske alle var like heldige som oss, sier Seher Demirel (45).

Moren forklarer hvordan jordskjelvet fikk veggene til å riste og de tunge tremøblene i stuen til å ramle.

Der inne sov Rabia (13) og storesøsteren Ada (23). Et tungt skap traff beinet til Demirel rett over kneet, og hun satt fast, forteller hun gråtkvalt.

Heldigvis ble en veltet sofa stående på høykant, og skjermet de to søstrene fra betong som ramlet mot dem.

– Jeg besvimte da skapet traff meg, men våknet rett etterpå av at søsteren min dro meg løs, forteller Rabia.

Nå er hun mest bekymret for vennene fra småbyen Nurda. Hun får ikke tak i dem på sosiale medier, forteller hun.

– De ligger fortsatt under ruinene, sier moren stille.

Huset til familien er fullstendig ødelagt. På et bilde de viser på mobilen kan man se familiens bil begravd under deler av huset.

Den ble kastet rundt av de voldsomme kreftene.

– Vi flyttet til Nurda for bare litt over et år siden. Vi kjøpte et gammelt hamam (tyrkisk bad), pusset det opp og har nettopp åpnet. Nå er både huset og hamamet helt ødelagt, forteller Seher.

Moren forteller at familien hadde spart opp til eldstedatterens bryllup, men nå må pengene gå til å leie et sted å bo.

– Vi vet at vi er blant de heldige som overlevde, men vi har ingenting igjen. Hva skal femtiden bringe.

Den største gleden for familien er at operasjonen på Demirels bein har gått bra.

– Hun er ung, det gir henne en stor fordel. Hun må ha en operasjon til, men hun har gode sjanser til å gå igjen, sier en sykepleier.

– Jeg skal gå igjen, sier Demirel.

VG I TYRKIA: Gisle Oddstad og Nilas Johnsen.