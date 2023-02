TOGFØRER: Vladimir Putin innvier det nye toget fra Russland og inn til det annekterte Krim i desember 2019.

Russiske nettsteder: Putin reiser med hemmelig, pansret tog

Vladimir Putin (70) byttet før invasjonen ut fly med et hemmelig, pansret tog når han skulle ut og reise. Grunnen skal være at et tog er vanskeligere å spore enn et fly.

Det skriver både Mikhail Khodorkovskijs organisasjon Dossier og de undersøkende journalistene i Proekt. Nyheten er også omtalt av Novaja Gazeta Europa.

Putin har også egne toglinjer og egne togstasjoner, ifølge Proekt.

Bakgrunnen skal være at persontog er langt vanskeligere å spore enn fly, skriver Dossier.

– Presidentens tog er visuelt nesten umulig å skille fra andre tog på den russiske jernbanen - det har den samme grå fargen med rød stripe. Men det er en vesentlig forskjell; Presidentens tog er pansret, fortsetter Dossier, som selv definerer sin virksomhet som «å spore den kriminelle aktiviteten til folk som er tilknyttet Kreml».

Toget til Putin kan ifølge Dossier bevege seg helt uten forsinkelser, fordi alle togplaner blir justert slik at dette toget har fortrinnsrett. Spesialtoget tar også flere biler - både til Putin selv og hans nærmeste folk. Det er også arbeidsrom og soverom om bord.

MØTE: Vladimir Putin leder et møte i det nasjonale sikkerhetsrådet mandag.

Dossier skriver at toget sto ferdig bygget i 2014/2015, men at Putin valgte å ta det i bruk fra august/september 2021, altså et halvt år før invasjonen startet.

De hevder også at toget eies av en nevø av Putins nære venn Jurij Kovaltsjuk, som også skal være sentral i forvaltningen av Putins påståtte palass ved Svartehavet, som ble avslørt av den nå fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

Proektk hevder på Telegram tirsdag at det er bygget jernbanelinjer og dermed stasjoner til Putins yndlingssteder. Det gjelder både presidentresidensen Novo-Ogarjovo utenfor Moskva, residens i nasjonalparken Valdai mellom St. Petersburg og Moskva og OL-byen Sotsji ved Svartehavet.

Toget står til daglig lagret på en VIP-togstasjon i Moskva, hevder Proekt. Der skal det være omgitt av høye gjerder.

Den Kreml-tro avisen Komsomolskaja Pravda omtalte allerede i 2019 jernbanen, ifølge Dossier. Den gang ble det sagt at bare presidenten og statsministeren kunne bruke dette toget. Avisen skrev også at toget ble trukket av to diesellokomotiver. Andre kilder hevder at det har tre lokomotiver.

GRÅTT: Russiske soldater fraktes med tog. Putins tog skal til forveksling se likt ut - grått med røde striper.

Ifølge Dossier har toget spesielt kommunikasjonsutstyr, som er tildekket slik at det ser ut som et helt vanlig tog. De hevder også at det aldri er publisert noe bilde fra toget.

Nyheten rundt Putins tog er ikke sitert av Kreml-kontrollerte medier, men blir omtalt i uavhengige russiske medier. Disse holder i hovedsak til utenfor Russland.

Organisasjonen SOTA har publisert bilder på Telegram av det som skal være en hemmelig togstasjon i Moskva og som skal ha blitt pusset opp før krigen. SOTA skriver at stasjonen skal ha opprinnelse helt tilbake til partileder Leonid Brezjnev under kommunismen. Han var Sovjetunionens sterke mann fra 1964 til 1982.

PS: Tirsdag den 21. februar skal Vladimir Putin holde en viktig tale - tre dager før årsdagen for invasjonen i Ukraina. Det er stor spenning til hva han kommer til å si der.