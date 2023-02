MØTTE SINE EGNE: President Joe Biden varmet opp til State of the Union-talen med å møte demokrater på en stor kongress i Philadelphia sist helg.

Motbør for Biden før talen om USAs tilstand

Flere målinger i USA viser en president som sliter med støtte til å gå på fire nye år. I natt holder Joe Biden den viktige talen om nasjonens tilstand.

Målinger fra både ABC News/Washington Post, AP-NORC og CBS News/YouGov viser at rundt 40 prosent av demokratiske velgere ønsker at Joe Biden (80) stiller til valg igjen i 2024.

Det er en markant nedgang på kort tid, ettersom over halvparten ville at han skulle ta gjenvalg før valget i fjor.

Derfor ventes det at presidenten vil gjøre alt han kan for å fremstå offensiv og handlekraftig når han holder den årlige talen om rikets tilstand klokken 03 norsk tid natt til onsdag.

Drøye to timer før han går på talerstolen har noe av innholdet lekket. Reuters skriver at Biden vil strekke ut en hånd til republikanerne etter den nye kongress-sammensetningen:

– Det er ingen grunn til at ikke vi kan samareide.

Han adresserer også kampen som pågår i det republikanske partiet:

– Slutt å krangle, republikanske venner.

Nylig viste Biden handlekraft ved å gi forsvaret beskjed om å skyte ned den kinesiske observasjonsballongen som svevde i amerikansk luftrom.

Vil være 86 år i 2028

Den gode nyheten for Biden, som vil være 86 år på slutten av kommende presidentperiode, er at hans troverdighet og støtte fra egen leir ikke ser ut til å falle, skriver CNNs politiske kommentator Harry Enten.

Hans observasjoner viser at støtten blant demokratiske velgere og sympatisører holdt seg og steg litt i store deler av desember og inn i januar.

HOLDT HENDER: Visepresident Kamala Harris sto side om side med president Joe Biden på podiet under den demokratiske kongressen i Philadelphia.

Så falt den etter at hemmeligstemplede dokumenter ble funnet, blant annet hjemme hos Biden i Wilmington.

Nå ser Bidens popularitet ut til å være litt stigende igjen, kommenterer Enten.

Ifølge The New York Times (NYT) kommer Biden i den viktige talen til å varsle høyere skatter for de velstående og mer utjevning for USAs mange fattige.

President Biden planlegger å utfordre det nye republikanske flertallet til å heve skattene for de velstående, gi mer sosialhjelp til trengende og utelukke kutt i Social Security og Medicare når han åpner en ny æra med splittet regjering, skriver NYT.

MØTTE BARN: Unge Avery Tierney - som kan se ut som en beundrer av presidenten, fikk nærkontakt med Biden på den demokratiske vinterkongressen i Philadelphia.

Kommentator Enten i CNN konstaterer at Bidens kjernevelgere tross alt holder seg trofast til ham.

Men: Selv om de fleste demokrater liker jobben Biden gjør som president, er de ikke klare til å forplikte seg til at han skal være partiets fanebærer i den kommende presidentperioden, formulerer CNN-analytikeren.

I den økonomiske politikken har presidenten også alvorlige tall å stri med.

Gjeld og handelsunderskudd

Tirsdag kom det ferske tall som viser at stor import og høyt forbruk sendte USAs handelsunderskudd til rekordhøyt nivå i fjor.

Handelsunderskuddet vokste med 103 milliarder dollar i 2021 til svimlende 948,1 milliarder dollar i 2022, ifølge tall fra handelsdepartementet i Washington tirsdag.

Info State of the Union-talen En melding om USAs tilstand formelt rettet til Kongressen - som holdes en gang i året av den amerikanske presidenten.

Talen gir også presidenten anledning til å legge frem sin politiske agenda (som han behøver Kongressens lovgivende makt til å få gjennomført) og sine nasjonale prioriteringer.

Oppgaven med å rapportere om unionens tilstand følger av den amerikanske grunnloven.

I det meste av landets første århundre leverte presidenten primært en skriftlig melding til Kongressen.

Etter fremveksten av radio og TV blir meldingen nå levert som en talekringkastet direkte til hele USA og mange andre land. Vis mer

Økningen tilskrives stor import av en rekke varer, fra råolje til forbruksvarer som legemidler og husholdningsartikler.

Fra tidligere er det kjent at USA sliter med en enorm statsgjeld. For at republikanerne skal inngå et samarbeid om å rydde opp i gjelden, kreves det løfter om statlige innstramninger.

Les også En mislykket prøveballong Forholdet mellom USA og Kina var dårlig og anspent fra før. En kinesisk ballong over Amerika skapte ingen feststemning.

ØKER SKATTENE: Et forslag om å øke skattenivået for velstående amerikanere, blir noe av innholdet i presidentens tale natt til onsdag, i følge observatører i USA.

Biden selv vil ventelig vinkle tilstanden ut fra hva han har fått til som president, senest fremført i en tale i Philadelphia til demokratiske partifeller sist helg.

Han karakteriserte der nasjonens tilstand som «sterk», og listet opp flere av sine politiske seire, som han trolig vil gjenta i natt: