«FORSVARSMINISTER»: Igor Girkin fotografert i 2014, da han var «forsvarsminister» i «folkerepublikken Donetsk».

Terroristen som skjøt ned flyet: − Russland kan ikke vinne

Igor Girkin (52) - den selverklærte nasjonalisten som er dømt for nedskytingen av passasjerflyet over Ukraina - mener at Russland ikke kan vinne krigen «med dagens ledelse».

Girkin, som var sentral da Russland startet krigen i 2014, uttaler seg i et intervju på Telgram-kanalen «Nesjutka», gjengitt av Nexta TV.

Også flere kjente russiske militærbloggere er bekymret for Russlands muligheter til å gå seirende ut av krigen i Ukraina.

– Vi vant i starten og hadde en god mulighet til å vinne, men nå taper vi og må trekke oss tilbake, sier Girkin i intervjuet.

– Jeg håper på seier, men Russland kan ikke vinne som det ser ut nå. Med dagens ledelse, med dagens stab. Uten å gjennomføre noen tiltak, så kan ikke Russland vinne. Russland kan bare forlenge kampene på ubestemt tid, fortsetter Igor Girkin, eller Streltsov, som han også er kjent som.

– De tre «landsbyene» vi har klart å ta er ingenting sammenlignet med å tape Kherson.

DØMT: Igor Girkin var en av de fire som var tiltalt for å ha skutt ned det malaysiske flyet over Ukraina i 2014. Han ble dømt til livsvarig fengsel - in absentia. Mannen på bildet er den nederlandske statsadvokaten Fred Westerbeke.

Det var tidlig i november at den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu beordret sine tropper om å trekke seg ut av fra vestsiden av Dnipro-elven ved Kherson by.

Igor Girkin var en periode i 2014 «forsvarsminister» i den selverklærte «folkerepulikken Donetsk», som senere er blitt annektert av Russland og anses av Moskva som en del av Russland. Han har bakgrunn både etterretningstjenesten FSB og den russiske hæren.

I november 2022 ble Girkin dømt skyldig og til livsvarig fengsel for å ha skutt ned et passasjerfly over Ukraina i 2014. 298 mennesker ble drept.

Han var ikke til stede i rettssaken i Nederland, og det er lite trolig at han vil bli utlevert av russiske myndigheter. Malaysia Airlines’ rute MH17 skulle gå fra Amsterdam til Kuala Lumpur da flyet ble skutt ned over Øst-Ukraina den 17. juli 2014. I dommen heter det at Russland på denne tiden allerede hadde tatt kontroll over dette området i Donbas-regionen.

PRESIDENTER: Bilde fra fredagens møte mellom Belarus-president Aleksandr Lukasjenko (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin.

Igor Girkin er en av mange som hevder på sosiale medier at den såkalte Wagner-gruppen ikke får den ammunisjonen de trenger. Wagner-gruppen er en privat hær som ble grunnlagt av «Putins kokk», Jevgenij Prigozjin.

I et annet intervju sier Girkin at «om ikke den russiske offensiven starter før 24. februar, så blir det neppe noen offensiv». Han driver gjøn med generalstaben i Moskva og kaller dem «genialstaben».

– I krigens 12. måned er vi lengre fra seier enn vi var i den første måneden, konstaterer Igor Girkin.

I nok et intervju fastslår han at ingen er redde for russiske trusler, heller ikke om bruk av atomvåpen:

– Ikke en gang mus er redde for oss. Iran har større prestisje (enn oss). Nord-Korea har større prestisje.

I et innlegg på Telegram fastslår Girkin at det vil være meningsløst for Russland å utvide til å angripe fra nord, blant annet prøve å innta hovedstaden Kyiv.

– Ukrainas væpnede styrker er forberedt på kamper i alle disse retningene, skriver Girkin.

BEGRAVELSE: Tymofii (5) gråter sammen med sin mor Alla. I kisten ligger deres far/ektemann Kostiantyn (35), som ble såret i kamp nær Bakhmut den 23. januar og senere døde på sykehus.

Han mener at selv med hjelp fra Belarus-styrker vil en slik front i nord kreve 150.000–200.000 soldater og dermed medføre en ny mobilisering.

Militærbloggeren Vladlen Tatarskij kritiserer også den russiske offensiven i et intervju publisert av Nexta TV:

– Fremrykkingen er ikke nok for seier. Det er ikke å okkupere noen hauger. Seirer blir vunnet ved å bryte gjennom fronten. Det er fremgang, men det er ikke nok for seier.

– Det tillater fienden å opprette nye forsvarslinjer.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sa på sikkerhetskonferansen i München lørdag at han er sikker på at de kommer til å få kampfly fra Vesten.

– Det er bare et spørsmål om tid, uttalte utenriksministeren skråsikkert.