ETTER 52 TIMER: Gleden var stor da åtte år gamle Yigit Cakmak endelig kunne gjenforenes med mamma.

Endelig i mammas armer igjen

ANTAKYA/OSLO (VG) Onsdag ble åtte år gamle Yigit Cakmak reddet. Da hadde han kjempet for livet i 52 timer i ruinene fra en bygning som hadde kollapset etter det kraftige jordskjelvet i Tyrkia mandag morgen.

Gleden var stor da han endelig ble reddet ut av ruinene og gjenforent med mamma. Yigit Cakmak bor sammen med familien sin i tyrkiske byen Hatay ved grensen mot Syria.

Hatay er en av de byene som er rammet hardest av det kraftige jordskjelvet. Bilder som blant annet VG har publisert viser hele boligkvartal i byen som er fullstendig rasert etter jordskjelvkatastrofen mandag morgen.

ENDELIG UTE: Etter å ha vært fanget i ruinene fra en bygning som kollapset mandag morgen, var åtte gamle Ygit endelig fri onsdag morgen

Bildene som når går verden over er tatt av Getty-fotografen Burak Kara. De viser Yigit som blir sendt fra redningsarbeider til redningsarbeider og inn i mammas armer.

GLEDESSCENER: Store gledesscener utfoldet seg etter at Yigit Cakmak ble reddet.

Jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria mandag var voldsomt. Det ble målt til en styrke på 7.8, og er det kraftigste i regionen på 100 år.

TRA ARM TIL ARM: Yigit blir sendt fra redningsarbeider til redningsarbeider.

Minst 11.000 er nå bekreftet døde etter det kraftige jordskjelvet. Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at dødstallene vil bli langt høyere og anslår at om lag 20.000 personer kan ha mistet livet.

HOS MAMMA: Yigit Cakmak bor sammen med familien sin i tyrkiske byen Hatay ved grensen mot Syria – en av byene som er hardest rammet av jordskjelvkatastrofen.

VG er tilstede i Antakya i Tyrkia for å dekke katastrofen.

For mange av de pårørende er håpet fremdeles ikke ute i ruinene i Antakya. VG var onsdag vitne til hvordan en 12 år gammel jente ble hentet ut av ruinene etter nesten tre døgn.

Hun var våken i det redningsmannskaper bar henne ut. Pårørende jubler når 12 år gamle Kimet bæres ut.

– Det gir oss håp fordi min mor er også der inne, sier naboen Gizem.

– Det er flere i live her i bygget. Snart vil de bæres ut.

Men i det hele er det sorg og fortvilelse som preger byen. Store deler av sentrum ligger i ruiner, og folk graver med hendene i de kollapsede boligblokkene på jakt etter overlevende.

Infrastrukturen er ødelagt, mobilnettet fungerer dårlig og det er enorme ødeleggelser. Og det er bare i denne byen, mens det er tilsvarende ødeleggelser i andre tyrkiske og syriske byer.