PRESSER TYRKIA: Anniken Huitfeldt ga tydelig beskjed til Tyrkia om å nå godkjenne Sveriges Nato-søknad.

Nato-striden: Slik skal Norge hjelpe Sverige

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ber Tyrkia om å endelig godkjenne Sveriges søknad. Hun ber andre Nato-land legge press på tyrkerne.

For litt over ett år siden søkte Sverige og Finland samtidig om å bli medlemmer i forsvarsalliansen Nato.

Finland har blitt medlem, men Sverige venter fremdeles på godkjennelse fra Tyrkia og Ungarn. Den godkjennelsen bør komme sporenstreks, ifølge utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Sverige må bli et fullverdig Nato-medlem så snart som mulig og før toppmøtet i Litauen. De tilfredsstiller alle krav fra Nato, sier Huitfeldt.

Natos utenriksministre fra de 31 medlemslandene møtes onsdag og torsdag til et såkalt uformelt møte i Oslo. Tyrkias utenriksminister glimrer imidlertid med sitt fravær i den norske hovedstaden.

IVRIG STATSRÅD: Huitfeldt talte varmt for at Sverige skal få bli med i Nato på sin velkomst-pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Ingen grunn

Huitfeldt ber nå andre Nato-land komme på banen.

– Hva konkret skal du og Norge gjøre for å hjelpe Sverige med å bli medlem her på møtet i Oslo og frem mot Vilnius?

– Vi tar opp dette hele tiden med representanter for Tyrkia. Vi har tatt det opp flere ganger med den tyrkiske utenriksministeren og det kommer til å være et klart signal fra dette møtet. Det håper jeg at også andre Nato-land bidrar til, sier hun til VG.

SJEFEN SJØL: Nato-sjef Jens Stoltenberg møtte tirsdag norsk presse i Oslo.

Tyrkias president Recep Erdogan ble gjenvalgt til fem nye år denne helgen. Nato-sjef Jens Stoltenberg sa tirsdag til VG at han håper det blir mindre av den «opphetede politiske debatten» i Tyrkia fremover.

Sverige har også innført strengere antiterror-lover som trer i kraft 1. juni, som Tyrkia har etterspurt.

– Hva synes du om at Tyrkia har holdt igjen Sveriges medlemskapssøknad såpass lenge?

– Det har de ingen grunn til. Sverige oppfyller absolutt alle kriteriene for å bli medlem av Nato. Jeg mener at det vil styrke alliansen at de blir medlemmer, sier Huitfeldt til VG.

Biden: – Få det gjort

USAs president Joe Biden presset på for at Sverige skal bli medlemmer i en samtale med Erdogan denne uken.

– Han vil fremdeles jobbe med noe på F-16-flyene. Jeg sa at vi vil ha en avtale med Sverige, så få det gjort. Og så kommer vi tilbake til det andre, sa han ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tyrkia ønsker å kjøpe F-16 jagerfly til nesten 20 milliarder dollar og 80 moderniseringspakker fra USA. Men salget har stoppet opp i den amerikanske kongressen, blant annet fordi Tyrkia ikke har sagt ja til Nato-utvidelse, menneskerettighetsspørsmål og Syria-politikken deres.

RING, RING, RING: Hvem der? Joe Biden. Hva vil du? At Sverige godkjennes. I andre enden var Tyrkias president Recep Erdogan (til venstre).

Anniken Huitfeldt mener at Tyrkia nå må stoppe blokkeringen av Sveriges Nato-søknad. Hun sier at det samme gjelder Ungarn.

– Det at Sveriges medlemskap blir satt i sammenheng med jagerfly og andre spørsmål. Er det en utpressingstaktikk?

– Det er vanskelig å spekulere i hva som er de tyrkiske motivene, men min beskjed er uansett «få dem raskest mulig inn», sier hun.

