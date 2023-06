Lula nominerer sin egen advokat til høyesterett

Brasils president Lula da Silva nominerer sin egen advokat til landets høyesterett.

Brasils president Lula da Silva sier han vil nominere Cristiano Zanin, som forsvarte ham mot korrupsjonsanklager, til landets høyesterett.

NTB

Kunngjøringen kom etter ukevis med spekulasjoner på at Lula ville nominere Zanin, som var presidentens advokat i den enorme korrupsjonsavsløringen kjent som Operasjon bilvask.

– Alle ventet at jeg skulle nominere Zanin, ikke bare for rollen han spilte i forsvaret mitt, men fordi jeg mener han vil bli en av høyesteretts store dommere, sa Lula under en pressekonferanse torsdag. Han la til at Zanin vil bli en eksepsjonell dommer.

Opposisjonen er kritisk til nominasjonen og anklager Lula for å prøve å fylle høyesterett med vennligsinnede dommere.

Lula, som var landets president også fra 2003 til 2010, har nominert to av de elleve dommerne som sitter i domstolen, og hans håndplukkede etterfølger Dilma Rousseff nominerte fire andre.

Om Zanin blir valgt, vil sju av de elleve dommerne være nominert av Lula og Rousseffs arbeiderparti PT, noe som har ført til anklager fra opposisjonen om at domstolen er venstrevridd.

Zanin, en 47 år gammel ekspert på privatrett, har siden 2013 representert Lula i korrupsjonssakene. Presidenten ble til slutt dømt til mer enn 18 måneders fengsel for å ha tatt imot bestikkelser, men landets høyesterett opphevet dommene i 2021.

Dermed kunne han utfordre ekspresident Jair Bolsonaro i presidentvalget. Høyesterett har hatt et ledig sete siden april, da tidligere høyesterettsdommer Ricardo Lewandowski ble 75 år og måtte gå av med obligatorisk pensjon.