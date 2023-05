Aktiver kart

Flere døde etter flystyrt i Sveits

Et småfly styrtet i et skogsområde nordvest i Sveits. Flere personer har mistet livet.

Et fly styrtet sent lørdag morgen i Ponts-de-Martel nordvest i Sveits, ifølge den lokale kringkasteren RTN.

En talsperson for politiet bekrefter styrten overfor kringkasteren.

Avisen Tages-Anzeiger skriver at en talsperson for politiet har bekreftet at flere personer har omkommet.

Det skal være snakk om et mindre fly.

Flyet styrtet i et skogsområde, noe som gjør redningsarbeidet krevende.

Politiet er foreløpig sparsomme med opplysninger av hensyn til pårørende.

