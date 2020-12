ETTERLENGTET: Eivor Aberg (78) har nesten ikke hatt besøk i år, og setter stor pris på besøket fra minihesten Asco. Foto: Pontus Orre

Endelig nærkontakt for svenske eldre

STOCKHOLM (VG) Etter et år preget av død og sykdom, bringer minihesten Asco livsgnisten tilbake på svenske eldrehjem.

Nora Thorp Bjørnstad

Pontus Orre (foto)

Göran Olsson (87) har vært langt nede i flere måneder. Han har ikke villet stå opp. Det er lett å forstå, når coronaens mørke skygge har ligget over Sveriges eldrehjem i hele ni måneder nå.

Men i dag sitter Olsson påkledd i rullestolen, sammen med de andre i Rosendalsgårdens oppholdsrom og ser smilende forventningsfull ut. Han vet hva som venter: Nærkontakt med en varm, myk og stor skapning.

– Da han hørte at Asco skulle komme, spratt han opp av sengen for første gang på lenge! Han har til og med klippet håret! smiler pleier Kajsa Holmberg fornøyd, og ser forventningsfullt mot inngangsdøren.

Inn skyvedørene kommer Therese Saarinen (35) med minihesten Asco i et slakt lærbånd. Dyret er gyllenbeige med flettet man, stødig i stegene og nysgjerrig på dem som nå sitter på rekke og rad i det lange rommet. Han er like trygg på dem, som de er på ham, for det er ikke første gangen denne firbeinte er på eldrebesøk.

– Se, nå ble det hyggelig her, smiler Olsson bak brillene, og strekker ut hånden.

FORVANDLING: Göran Olsson (87) har holdt seg alene på rommet i lange tider, men kommer ut når Asco besøker. Foto: Pontus Orre

Den store feilen

Sveriges gamlehjem har fått mye uønsket oppmerksomhet dette året på grunn av de høye dødstallene under pandemien.

Hele 73 prosent av de svært mange covid-19-dødsfallene i Sverige har rammet eldre i bolig eller med hjemmehjelp, viser nye tall fra det svenske Helsetilsynet, ifølge SVT.

Overdødeligheten, tallet som viser om man har flere dødsfall enn forventet i en gitt tidsperiode, har vært 100 prosent her i Stockholmregionen under perioder av pandemien, ifølge SVT.

Risikoen for smitte ledet til syv måneder med besøksforbud og kansellerte aktiviteter for de eldre på Rosendalsgården. Beboerne var lenge isolerte hver for seg på rommene sine, forteller pleier Ulrika Dicksson (46) til VG.

– Det har vært svært tøft. Vi har liksom levd i en boble, man gjør jo bare. Men det er klart, jeg har vært redd for å ta med meg smitte inn, og også for å få det selv, sier Dicksson til VG.

SPESIELT: Både ansatte og beboere stopper opp når minihesten er på besøk. Foto: Pontus Orre

Fyller et behov

Besøksforbud til gamlehjem bestemmes lokalt i Sverige. Her i Huddinge rett utenfor Stockholm har smitten vært definert som under kontroll siden rundt 1. oktober. Under den syv måneder lange besøksforbud-tiden hendte det at Asco tok noen runder på plassen utenfor vinduene til oppholdsrommet, til stor glede for de eldre.

Hesteeier Therese Saarinen (35) har siden hun var tidlig i tyveårene oppdratt pleiehunder, firbeinte som har som oppgave nettopp å være til hygge og støtte for noen som trenger det. Da hun skaffet seg minihesten Asco, var det med samme hensikt. Eldrehjem kan bestille besøk av henne med dyrene når de ønsker, og hun tar ikke betalt for det.

– Jeg har sett effekten dyr kan ha på folk. Asco har fått tause til å prate, og sengeliggende til å ville stå opp. Slike ting gjør at man vil fortsette, smiler Saarinen, mens hun observerer hesten sin i omgang med de eldre.

Etter lang tids opphold er det nå ekstra viktig med sosial kontakt og nærhet for beboerne. Mange av de pårørende er fortsatt tilbakeholdne med å komme på besøk, så Asco er derfor et ekstra kjærkomment innslag.

FAKTA: Coronasmitte på svenske eldrehjem De viktigste årsakene som ledet til at viruset tidlig i pandemienfestet seg i miljøer med mange eldre, var mangelen av beskyttelsesutstyr blant pleiere, personal som gikk mellom syke og friske, og pleiere som kom smittet på jobben (ofte uten at de selv hadde symptomer). ( Kilde: SVT) Vis mer

Overnattingsinvitasjon

Minihesten, som er en blanding av shetlandsponni og amerikansk miniatyrhest, tar også turen inn til dem som ikke har anledning til å komme til fellesrommet. Eivor Aberg (78) har kortbarbert, grått hår og en stor ring med tigerhode på ringefingeren. Hun stråler fra sykesengen og strekker seg så langt hun kan for å få begge armene rundt halsen på hesten.

– Så god du er!

Hesten går villig tettere opp til Eivor. Hun får klemmen hun så gjerne ønsker seg.

TETT: Minihesten Asco får frem det beste i alle han møter. Foto: Pontus Orre

– Å, så godt! Han kan godt få bli her og sove over hos meg, smiler den eldre kvinnen, og legger merke til hovene. « Har han glittersko på?»

– Ja, jeg tenkte han måtte pynte seg før han kom på besøk til dere!, smiler hesteeier Therese Saarinen og retter litt på de glitrende båndene som omringer de fremste hovene.

Asco er en meter høy, syv år, har over seks års arbeidserfaring. Eivor Aberg har vært her i tre måneder, men det er ikke det første hjemmet hun er på.

Besøk har hun nesten ikke hatt i år.

– Dette er det beste som har skjedd meg på lenge, sier kvinnen smilende.

GLITRE: Minihesten Asco har pyntet seg, til stor glede for beboerne på Rosendalsgården eldrehjem. Foto: Pontus Orre

«Mer»

De ansatte ser ut til å være like fornøyde som de eldre med besøket, og flokker seg rundt hesten. Med ett er hele stemningen på hjemmet endret. Tiden går liksom fortere, latteren sitter løsere og julestjernene blinker nesten litt ekstra der ved vinduene hvor de eldre sitter.

Hesten står helt stille mens en mann i rullestol får hjelp av pleierne til å løfte hendene opp mot mulen, og stryke hesten forsiktig. «Mer», sier mannen svakt, og løfter høyrehånden så vidt fra fanget.

Asco er gjenstand for alles oppmerksomhet.

FAKTA: Eldre sårbare for corona Årsaken til at eldre er spesielt utsatte, er at de ofte har underliggende sykdommer, og på eldrehjem bor de ofte tett, sier sjefepidemiolog i Sverige, Anders Tegnell. ( Kilde: SVT) Vis mer

Juleglede i vente

Ingeborg Altmann (89) søker blikket til alle besøkende med et smil. Den blide damen er ikledd sine beste klær i dag, en rosa bluse og tre rader perler i matchende farge.

Hun har bodd på Rosendalsgården i snart tre år. I juni ble hun selv et offer for coronavirusets hjerjinger på eldrehjemmene i regionen. I fire uker lå hun i sykesengen.

– Det var fryktelig. Jeg hadde noen hosteanfall som kjentes ut som om lungene mine skulle falle ut, sier Altmann til VG.

Fortsatt har hun hverken smak eller luktesans, forteller hun, men hun lar ikke det komme i veien for godt humør. Men det har vært en tøff tid, vedgår hun.

– Da de avlyste alle aktiviteter i månedsvis, var det jo kjempekjedelig her. Fortsatt får vi ikke treffe de som bor på andre avdelinger her, sier hun til VG.

DUO: Her ute på gårdsplassen hendte det at Therese Saarinen og Asco tok seg noen runder under besøksforbudet, til stor glede for de eldre i vinduet. Foto: Pontus Orre

De tre døtrene til Altmann har kommet på besøk så ofte de kunne, men lenge måtte de treffes utendørs, på hver sin side av et pleksiglass.

– Jeg savnet å klemme, kysse dem, og holde rundt noen, forteller 89-åringen, og tar et godt tak over ponniryggen for å få en bit av alt hun har lengtet etter.

Eldrehjemmet har allerede avtalt at Asco skal komme tilbake. 18. desember er han der igjen, og da kanskje med juleglitter i manen.

