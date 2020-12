SORG OG TÅRER: Onsdag formiddag ble det avholdt en minnestund for ofrene i Trier. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Trier i sorg - gjerningsmannen har begynt å snakke

Det lå et sorgtungt slør over minnestunden som onsdag formiddag ble avholdt i den tyske byen Trier. Flere gråt åpenlyst for de som mistet livet og ble skadet i bilangrepet i sentrum av byen tirsdag.

En arbeidsledig tysk elektriker (51) skal ha forårsaket tragedien i den tyske småbyen Trier tirsdag.

Sjokk og sorg preger Tyskland etter at et 20-talls mennesker ble meid ned i en av byens gågater tirsdag. Fem mennesker er drept, 15 skal være skadet, noen livstruende.

Onsdag var det en minnestund for de fem drepte. Blant dem var en ni måneder gammel baby og dens 45 år gamle fare. Moren og en halvannet år gammel sønn blir behandlet på sykehus.

Motivet for den grusomme handlingen er ennå ikke kjent. Men en talsmann for politiet har fortalt til tysk presse at gjerningsmannen har begynt å snakke.

DREPT: Fem fotgjengere ble dødsofre i tragedien i den tyske byen Trier. Julestemningen ble dramatisk omgjort til en uforståelig tragedie forårsaken av en 51 år gammel bilfører. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Ikke politisk motivert

– Politiet sier at han svarer på spørsmål, men de ønsker ikke å si noe om de svarene de har gått. Det man vet er at den tragedien 51-åringen forårsaket, ikke er politisk motivert. Han har ingen tilknytning til noen organisasjoner og han skal ikke ha hatt noen medhjelpere, sier den tyske journalisten Per Hinrichs i Die Welt, til VG.

– Det virker som om det kun er en forferdelig tragisk hendelse. Politiet har ennå ikke bestemt om de skal fengsle mannen, eller overlate ham til psykiatrisk behandling.

Borgermesteren i Trier, Wolfram Leibe, har uttalt at mye tyder på at den 51 år gamle gjerningsmannen sliter med psykiske problemer.

Tysk presse melder at 51-åringen er tysk statsborger og hjemmehørende i Trier.

Han skal være en arbeidsledig elektriker. Bilen han kjørte sikksakk gjennom gågaten med, en Land Rover, skal han ha lånt av en venn.

TENNER LYS: Det ble tent lys for ofrene for tragediene i den tyske byen Trier tirsdag. Fem mennesker skal være drept, blant dem en ni måneder gammel baby og den 45 år gamle faren. Foto: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

Gjerningsmannen skal ha bodd i bilen den siste tiden, han skal ha hatt alkolholproblemer, og ifølge opplysninger fra politiet kjørte han med 1,4 i promille under den skjebnesvangre ferden gjennom sentrum av Trier.

Det verserer rykter om at mannen, som ble pågrepet kort tid etter den tragiske hendelsen, på sosiale medier har gitt utrykk for kvinnefiendlige holdninger

Trier en mindre tysk by med 110.000 innbyggere. Den ligger ikke langt fra grensen til Luxembourg og ble grunnlagt av romerne for rundt 2000 år siden.

Trier regner for å være en av Tysklands eldste byer.

MINNESTUND: Borgermesteren i Trier, Wolfram Leibe ledet seremonien for å minnes ofrene for den tragiske hendelsen i den tyske byen. Seremonien fant sted ved Porta Nigra et landemerke i Trier fra Romertiden. Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

