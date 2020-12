TEXAS-VENN: Guvernør Greg Abbott (i rullestol) og Texas’ justisminister Ken Paxton (t.v.) tar imot Donald Trump på flyplassen i Dallas i juni. Foto: Alex Brandon / AP

17 delstater støtter Texas’ ønske om å forkaste valgresultatet i fire vippestater

17 delstater støtter Texas, som har bedt amerikansk høyesterett ugyldiggjøre valgresultatet i fire vippestater.

Tirsdag gikk delstaten Texas til det uvanlige skrittet å be USAs høyesterett om å ugyldiggjøre valgresultatet i fire delstater der Joe Biden stakk av med seieren; Vippestatene Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

Nå støtter 17 delstater Texas, melder Reuters onsdag kveld.

Texas’ justisminister Ken Paxton står bak søksmålet. Han argumenterer med at lovendringene, som ble innført i disse delstatene for å gjøre det enklere å stemme via posten under coronapandemien, er rettsstridige.

Delstatsmyndighetene har heller ikke klart å beskytte systemet mot valgfusk, mener han.

– Vi må alltid sørge for at stemmene våre er beskyttet og at de har betydning, skrev han om søksmålet på Twitter.

TEXAS-GUVERNØR: Guvernør Greg Abbott (i rullestol) tar imot Donald Trump i Texas i august. Foto: Alex Brandon / AP

Ifølge lokale The Texas Tribune har guvernør Greg Abbott uttrykt støtte til søksmålet.

– Dette er det sykeste som har skjedd til nå, sier advokaten George Conway til CNN.

Han er gift med den tidligere Trump-rådgiveren Kellyanne Conway, og var tidligere med i The Lincoln Project, en gruppe republikanere som arbeidet mot et gjenvalg av Trump.

USAs justisminister: Ikke funnet bevis for valgjuks som ville endret resultatet

Søksmålet fra Texas kommer samme dag som en viktig dato i valgprosessen: Alle valgresultater som er godkjent innen utgangen av tirsdag 8. desember, beskyttes nemlig av en lite kjent lov i USA, den såkalte loven om «trygg havn». Det betyr at resultatet i disse delstatene ikke kan overprøves.

– Tanken om at høyesterett skal ha en prosedyre hvor delstater angriper hverandres regler for velgere er galskap, og de kommer ikke til å gjøre det på noe tidspunkt, sier Conway til CNN og legger til:

– Det er absurd, og det er pinlig.

USAs president Donald Trump og hans allierte har kommet med en rekke anklager om valgfusk i flere delstater.

Anklagene er avvist av både eksperter og ulike lokale myndigheter, og Trump-leiren har ikke nådd frem med sine søksmål i retten.

Publisert: 09.12.20 kl. 21:29 Oppdatert: 09.12.20 kl. 21:40