KJEMPER VIDERE: President Donald Trump og førstedame Melania Trump under et folkemøte i Georgia i helgen. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Trumps kamp: − Et fullstendig kynisk spill

Til tross for stadige tilbakeslag, vil president Donald Trump fortsette å bestride valgnederlaget langt inn i januar. Han har for mye å tjene på ikke å gi opp, forklarer tre amerikanske eksperter.

Nå nettopp

Kampen Donald Trump fører for å holde på makten mangler sidestykke i amerikansk historie. Det fastslår professor i statsvitenskap og ekspert på det amerikanske presidentembetet, Mark Peterson ved UCLA:

– Trump er ulik alle andre presidenter før ham. Det han nå gjør skyldes enten en ekstraordinær vrangforestilling, eller mer sannsynlig et fullstendig kynisk spill for å forbli i begivenhetenes sentrum, sier Peterson til VG.

– Slik kan han fortsette å håve inn penger fra sine tilhengere under påskudd av å kjempe for valget, mens mesteparten går til hans egne politiske og private forbruk, fortsetter professoren.

HAR IKKE FØRT FREM: Trumps advokat Rudy Giuliani og hans kolleger har ført mer enn femti saker for retten, og kun vunnet frem i én. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Mislykket kamp i retten

Den avtroppende presidenten tviholder på at han egentlig vant valget, til tross for at han foreløpig har stanget mot veggen i rettsvesenet i ukevis.

Det siste fremstøtet er at 17 delstater styrt av Trump-vennlige republikanere ber Høyesterett underkjenne resultatet i de avgjørende vippestatene. Men utspillet sables ned, også blant republikanere.

Tirsdag denne uken gikk fristen ut for stater som har godkjent valgresultatet og vil ha dette beskyttet av loven om såkalt «trygg havn», og allerede mandag i neste uke, den 14. desember, skal valgmannsforsamlingen møtes.

Joe Biden vil da ha et flertall på 306 valgmenn mot Trumps 232.

Men finnes det fortsatt muligheter for at Trump klarer å vinne frem før den 14. desember? Hva gjør Trump hvis valgmannsforsamlingen peker på Biden? Og hvor lenge kan han holde kampen gående?

VG har spurt tre amerikanske professorer, Mark Peterson, sitert øverst i saken, og hans kolleger Todd Belt, professor i statsvitenskap ved George Washington University og Craig Agranoff, professor i politisk rådgiving ved Florida Atlantic University.

EKSPERTER: Professor Craig Agranoff, professor Todd Belt og professor Mark Peterson. Foto: Privat

Tåler ikke å tape

De to sistnevnte er enige med Peterson: De tror Trump ser seg tjent med å fortsette en tilsynelatende tapt kamp, og ikke har noen planer om å kaste kortene.

– Å spå hva president Trump vil gjøre er omtrent umulig. Hvis jeg måtte gjette, så tror jeg han fortsetter med nye søksmål, ettersom han får inn så enormt mye penger fra sine tilhengere, som han kan bruke i sin nye politiske aksjonskomité, der han kan gi seg selv en kjempelønn, sier professor Craig Agranoff.

Professor Todd Belt peker på to andre grunner til at han tror Trump ikke har tenkt å gi seg:

– Den ene grunnen er at han ikke har det i seg å kunne akseptere et nederlag, og den andre er at han tror at å snakke om et «stjålet valg» hjelper de to senatorene som stiller i omvalgene i Georgia i begynnelsen av januar, sier Belt.

Fortsatt mye uavklart

Men hva kan egentlig endres frem mot valgmennene samles den 14. desember? Alle de femti delstatene har nå ratifisert valgresultatet, altså gitt det en endelig godkjennelse.

Men professor Craig Agranoff forklarer at delstatene fortsatt kan gjøre om på sine valg og sende helt andre valgmenn.

– Teoretisk sett kan de valgte delstatsmyndighetene fortsatt utnevne andre valgmenn, slik Trump har bedt dem om. Men det er svært usannsynlig, sier han.

Et flertall av delstatsmyndighetene har republikansk flertall, og Trump har forsøkt å presse disse til å forkaste valgresultatet, og utpeke andre valgmenn.

Men Mark Peterson påpeker at dersom det skjer, og man får to sett med konkurrerende valgmenn, så er det duket for strid om hvilke av dem som skal godkjennes.

– Det vil også bli en politisk storm av astronomiske proporsjoner dersom det skjer, påpeker Peterson.

Utro valgmenn

Det er også blitt stilt spørsmål ved om et flertall av valgmennene førstkommende mandag faktisk kan peke på andre enn Biden, det man i USA kaller «utro valgmenn». Alle de tre ekspertene anser det som svært, svært usannsynlig at valgmannsforsamlingen peker på Trump.

– Vi har hatt utro valgmenn før, men aldri mange nok til å endre utfallet av et valg, påpeker Craig Agranoff, og får støtte fra Todd Belt:

– Det ville krevd 37 utro valgmenn, og det er ingen grunn til å tro at så mange kan bryte med partiet som har utnevnt dem, sier han.

Men det betyr likevel ikke at det er over etter at valgmennene har holdt sin avstemning den 14. desember:

Trump og hans tilhengere kan fortsatt forsøke å snu det når Kongressen skal telle opp og godkjenne valget den 6. januar – to uker før ny president skal sverges inn den 20. januar.

– Dersom resultatet i en delstat utfordres av både et medlem i kongressen og en senator, så kreves det en avstemning i begge hus for å få disse forkastet. Det er ekstremt usannsynlig, men teoretisk kan alle valgmannsstemmene fra én stat forkastes, forklarer Todd Belt.

– Noen demokrater i Kongressen forsøkte faktisk å det til i 2016, men fikk ikke med seg noen demokratiske senatorer, påminner han.

VIL IKKE GI SEG: Mandag møtes valgmennene, som med stort flertall er bundet til å stemme på Joe Biden. Men sittende president Donald Trump hevder valget «ble stjålet», og nekter å kaste kortene. Foto: TOM BRENNER / X06967

Halmstrå i Høyesterett

Hva så med muligheten for å få saken inn for Høyesterett? Trump har som kjent sørget for et flertall av konservative dommere. Mark Peterson tror likevel det ønsket baserer seg på en feilslutning fra Trumps side.

– Presidenten er under en illusjon om at han kan insistere på at Høyesterett tar saken. Men også republikanske dommere har så langt avvist grunnlaget. Dersom Høyesterett holder en avstemning på om saken skal opp hos dem, så er jeg sikker på at også de konservative dommerne vil stanse søksmålet allerede der, sier Peterson.

– For å være helt tydelig: Den eneste grunnen til at vi i det hele tatt diskuterer dette, er at altfor mange folkevalgte republikanere ikke våger å si fra. De er enten redde for å pådra seg Trumps sinne, eller for innstilt på å holde på makten, koste hva det koste vil.

PS: Et scenario som flere eksperter har pekt på er at Trump kan trekke seg som president etter den 14. desember, sette inn visepresidentene, og så få en benådning. – Høres litt for søkt ut, slår Peterson fast.

Publisert: 11.12.20 kl. 15:39