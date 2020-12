«OPPHETET»: Donald Trump skal fredag ha vært del av et kaotisk møte i Det hvite hus. Foto: CHERISS MAY / X07315

Amerikanske medier: Kaotisk valgfuskmøte i Det hvite hus

Trump skal fredag ha foreslått å gi en konspirasjonsteoretiker ansvar for valgfusketterforskning, og forhørt seg om muligheter for å erklære unntakstilstand for å motarbeide valgresultatet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I et møte i Det hvite hus, skal president Donald Trump ha luftet en idé om å gjøre advokaten Sidney Powell til spesialrådgiver i etterforskningen av valgfusk i årets presidentvalg, melder amerikanske medier.

Powell har vært del av Trumps valgkampteam, og har ifølge The New York Times frontet konspirasjonsteorier om at Venezuela skal ha planlagt å blande seg inn ved å jukse med amerikanske stemmemaskiner.

Avisen skriver videre at de fleste av presidentens rådgivere – også advokaten Rudy Giuliani – motsatte seg idéen. Kilder som var på møtet sier til CNN at det ble «opphetet».

Militær unntakstilstand

Trump skal også ha tatt opp muligheten for å erklære unntakstilstand i landet. Det har tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn tatt til orde for på den konservative TV-kanalen Newsmax.

Der sa han at Trump kunne bruke militæret for å gjøre valget på nytt.

– I vippestatene kan han bruke den militære kapasiteten til å kjøre valget på nytt igjen, mente Flynn.

Michael Flynn ble tidligere i år benådet av president Trump. Han var anklaget for å ha løyet til FBI og visepresidenten.

– Hårreisende

– Det er hårreisende. Det er ikke noen annen måte å beskrive det på. Det mangler sidestykke, sier John Bolton i et intervju med CNN. Han var nasjonal sikkerhetsrådgiver i USA etter Flynn.

Han beskriver den angivelige krangelen som «nok en dag på kontoret i Det hvite hus».

– Noen har en teori om at Trump blir verre etter hvert som 20. januar nærmer seg. Det stemmer ikke: det er bare slik Trump opererer. Det er en forskjell på inkompetanse og ondsinnethet. Dette er inkompetanse, mener Bolton.