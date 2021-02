MER HANDEL: Fra 1. mars kan flere varehus igjen åpne for handel i Danmark. Her står kunder i kø på en matbutikk i Helsingør. Foto: TIM BARSOE / X07349

Nå vil de starte gjenåpningen av Danmark

Fra 1. mars skal Danmark åpne opp mer for butikker, kultur og idrett. Det selv om den britiske varianten av viruset er blitt dominerende.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I helgen kunne det danske folkehelseinstituttet melde at den britiske varianten av coronaviruset nå er dominerende i landet. Det vil si at over 50 prosent av tilfellene som er oppdaget, er denne nye og mer smittsomme varianten.

Samtidig har debatten rast om en gjenåpning.

Og nå er de enige: Den danske regjeringen og støttepartiene har inngått en avtale om gjenåpning fra 1. mars.

Dette er hovedpunktene:

Utendørs kulturinstitusjoner gjenåpnes med krav om at besøkende skal vise dokumentasjon på negativ test. Den skal være utført siste 72 timer.

Varehus på under 5000 kvadratmeter kan åpne igjen, med skjerpede krav til avstand. Det gjelder imidlertid ikke kjøpesenter.

Forsamlingsforbudet heves fra fem til 25 personer for utendørs idretts- og foreningsaktiviteter i organisert regi.

I Nordjylland og Vestjylland åpnes det mer:

Der kan alle avgangselever i grunnskoler komme tilbake med 50 prosent fremmøte, altså at de kommer annenhver uke. De ansatte og elevene oppfordres til testing to ganger i uken. Testingen skal gjøres med nye og mer skånsomme tester. Ungdoms- og voksenutdannelser kan også komme tilbake på 50 prosent, men med krav om testing to ganger i uken.

Såkalte efterskoler kan åpne med fullt fremmøte, med strenge smittevernregler.

På Bornholm åpnes: