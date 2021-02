Kaller inn vitner i riksrettssaken

WASHINGTON D.C (VG) Etter nye opplysninger om hva Trump skal ha sagt mens kongressen ble stormet, stemte Senatet i dag for å kalle inn vitner.

Etter en avstemning er det klart at det vil bli kalt inn vitner i riksrettssaken. Fem republikanere stemte for å kalle inn vitner.

En av disse var senator Lindsey Graham, kjent for å være en av Trumps nærmeste støttespillere i Senatet. Han stemte først nei, før han endret sin stemme i favør av vitner.

Raskin vil at forklaringen til kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler skal komme opp for Senatet i høringen.

Det kom spørsmål fra salen om hva man hadde stemt over, og denne forvirringen førte til en pause for å avklare hvordan man skal håndtere riksrettshøringen videre.

Avgjørelsen om å kalle inn vitner kan føre til at saken kan pågå i flere dager, i stedet for å ha blitt avsluttet i dag, slik det var ventet.

Dette vil i så fall forpurre planene til president Joe Biden om å få stemt igjennom viktige utnevninger og hans høyeste prioritet: en gigantisk corona-hjelpepakke til det amerikanske folk.

LOJAL: Kevin McCarthy er republikanernes leder i Representanes hus. Han var i kongressen da den ble stormet og hadde en samtale med presidenten. Denne samtalen er nå helt sentral i riksrettshøringene og det skal nå bli vitneførsel rundt den. Her er McCarthy med Trump i et møte i mai i fjor. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Dramatisk telefonssamtale

Bakgrunnen for å kalle inn vitner er nyhetsmeldinger i går om en samtale mellom republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy og president Trump.

I samtalen skal McCarthy ha insistert på at opprørerne var Trump-tilhengere og bedt presidenten om å si eller gjøre noe som ville stanse dem.

Ifølge nye utdrag CNN år bekreftet fra den republikanske representanten Jaime Herrera Beutler og flere andre ikke-navngitte representanter, skal dette ha vært Trumps svar:

«Vel, Kevin, det ser ut til at disse menneskene er mer opprørt over valgresultatet enn det du er».

McCarthy skal ha blitt forbannet og fortalt presidenten at mobben var i ferd med å bryte seg inn på kontoret hans gjennom vinduene. Deretter skal han ha spurt Trump:

«Hvem faen tror du det er du snakker med?»**

Herrera Beutler tvitret i går en uttalelse om hva hun sier hun ble fortalt av Kevin McCarthy etter samtalen:

Forsvaret truet med å kalle inn Kamala Harris

Trumps advokat Michael van der Veens respons er at han da i så fall ikke vil at antallet vitner han kan føre i forsvaret skal være begrenset og sier at det kan dreie som et hundretalls.

Raskin tok til ordet for at vitneførselen kunne skje digitalt. Van der Veen sier han ved vitner vil ønske å kalle husets leder, Nancy Pelosi, og visepresident Kamala Harris.

Han sier også at det er uaktuelt at det skal skje via Zoom, digitalt. Han mener de må møte personlig i Senatet.

Kort tid før Senatet startet høringene klokken 16.00 i dag kom det også meldinger i flere medier om at republikanernes leder der, Mitch McConnell, ville stemme for å frikjenne Trump.