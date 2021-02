Droppet vitner og leste heller opp oppsiktsvekkende uttalelse

WASHINGTON D.C (VG) Etter nye opplysninger om hva Trump skal ha sagt mens kongressen ble stormet, stemte Senatet i dag for å kalle inn vitner – før de snudde.

Etter en avstemning i dag ble det først klart at det skulle kalles inn vitner i riksrettssaken. Fem republikanere stemte for å kalle inn vitner.

Jamie Raskin, lederen for anklagerteamet til demokratene, ville at forklaringen til kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler skulle komme opp for Senatet i høringen.

Det fulgte så en forvirring om hva man faktisk hadde stemt over, og en lengre pause ble brukt til å finne ut hvordan man skulle gå videre.

Etter pausen var over rundt klokken 18.45 norsk tid var anklagerteamet og Trumps forsvarere åpenbart kommet til en enighet: En uttalelse kunne leses opp istedet for å kalle inn det aktuelle vitnet.

Raskin er nå i gang med sin avsluttende prosedyre, før forsvarerteamet skal holde sin.

Det betyr at avstemningen om skyld kan komme i dag likevel.

Kort tid før Senatet startet høringene klokken 16.00 i dag kom det også meldinger i flere medier om at republikanernes leder der, Mitch McConnell, ville stemme for å frikjenne Trump.

LOJAL: Kevin McCarthy er republikanernes leder i Representanes hus. Han var i kongressen da den ble stormet og hadde en samtale med presidenten. Denne samtalen er nå helt sentral i riksrettshøringene og det skal nå bli vitneførsel rundt den. Her er McCarthy med Trump i et møte i mai i fjor. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Dramatisk telefonssamtale

Bakgrunnen for dramet er nyhetsmeldinger i går om en samtale mellom republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy og president Trump.

I samtalen skal McCarthy ha insistert på at opprørerne var Trump-tilhengere og bedt presidenten om å si eller gjøre noe som ville stanse dem.

Ifølge nye utdrag CNN år bekreftet fra den republikanske representanten Jaime Herrera Beutler og flere andre ikke-navngitte representanter, skal dette ha vært Trumps svar:

«Vel, Kevin, det ser ut til at disse menneskene er mer opprørt over valgresultatet enn det du er».

McCarthy skal ha blitt forbannet og fortalt presidenten at mobben var i ferd med å bryte seg inn på kontoret hans gjennom vinduene. Deretter skal han ha spurt Trump:

«Hvem f*** tror du det er du snakker med?»

Jamie Herrera Beutler var vitnet anklagerne ville kalle inn, men som følge av enighet mellom begge parter, ble istedet hennes uttalelse lest opp.

Den la hun også ut på Twitter i går: