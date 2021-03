FRYKT: Tusenvis av barn i tynne telt omringet av gjørme, søppel og kloakk er virkeligheten for flyktningene på Lesvos, Hellas. Foto: Harald Henden

Barnepsykolog om Moria-leiren: − Noen av barna er helt apatiske

– Rent psykologisk er barna til dels så syke som jeg ikke har sett før, sier barnepsykolog og feltarbeider om de som fortsatt venter i Moria-leiren.

Morgenen 9. september 2020 brant Moria-leiren i Hellas til grunnen. Rundt 12.000 mennesker hadde leiren som sitt midlertidige hjem og sto uten tak over hodet.

Kort tid etter forpliktet Norge seg til å hente 50 syrere fra flyktningfamilier i Hellas gjennom EUs relokaliseringsprogram. Siden den gang har hentingen av Moria-flyktningene blitt utsatt, men onsdag ble det bekreftet at de første asylsøkerne har landet i Norge.

BRANN: Flyktninger bærer med seg det de kan av eiendeler mens de rømmer fra brannen i Moria-leiren 9. september 2020. Foto: ELIAS MARCOU / REUTERS

En ny leir, Kara Tepe, ble satt opp i etterkant av brannen. Leger Uten Grenser advarer om at en ny Moria-lignende leir ikke er løsningen.

Det er rundt 6700 flyktninger i leiren nå og 36 prosent av dem skal være barn, ifølge barnepsykolog og feltarbeider i Leger Uten Grenser, Karin Glatz Brubakk.

– Ekstremt skadelig å leve under slike betingelser

Brubakk sier det er inhumane forhold og at den psykologisk effekten på menneskene som lever under disse forholdene er ekstremt skadelig, spesielt for barna.

– Rent psykologisk er barna til dels så syke som jeg ikke har sett før. Dette er niende gang jeg er her. Noen av barna er helt apatiske. De har sluttet å ha interaksjon med omverdenen. De sitter stort sett med lukkede øyne. Noen må mates for å i det hele tatt få i seg mat. Det er ekstremt skadelig å leve under slike betingelser. Dette er barn som var helt friske før de kom hit, iallfall mange av dem, sier hun til VG.

KUMMERLIGE KÅR: Frokost forberedes en kald regnværsdag i Moria-leiren. Foto: Harald Henden

Brubakk forteller at 70 prosent kom før november 2019 og at de har bodd i denne typen leire i nesten halvannet år.

– Hvis vi trekker litt paralleller til hvordan vi i Norge synes det har vært med usikkerheten rundt coronaen og når vi får livene våre tilbake, er det jo lignende det vi ser her, bare at betingelsene er mye verre, sier hun og legger til:

– Det er ikke noe privatliv. Fire kvadratmeter å leve på. Stå i kø for å få utdelt frokost. Sitte i teltet og vente. Ingen lekeplasser, ingen skoleaktivitet. Man får forlate leiren tre timer i uka. Du er i prinsippet i et utendørs fengsel hele uka, bortsett fra tre timer. Du står i kø for å få mat to ganger om dagen. Kø for å få vann. Du får dusje én gang i uka. Det er helt inhumant.

KARA TEPE: Flyktninger samlet utenfor den nye leiren på Lesvos. Foto: Panagiotis Balaskas / AP

Skal ha tent på seg selv

Brubakk forteller VG om en dramatisk hendelse som skjedde nylig. En 26 år gammel kvinne skal ha tent på seg selv i protest eller skuffelse over at hun og familien ikke fikk bli med til Tyskland.

– Vi fikk beskjed om at et telt brant. Vi trodde først at det var en ulykke. Så kom det frem i dag at det var en høygravid kvinne som har to små barn. Hun håpet å få flytte til Tyskland, for det gikk en større transport dit, ifølge naboer. Hun hadde fått beskjed om at hun ikke var på den listen, sier hun.

– Vet du noe om kvinnens psykiske tilstand?

– Jeg vet ikke noe om hennes psykiske tilstand, men det jeg vet, er at de pasientene vi treffer til daglig, forteller om en utslitthet. Å bo under så dårlige boforhold, gnager psykisk. Vi ser ganske stort antall barn som snakker om å ta livet av seg. Det samme gjelder jo da de voksne, uten at jeg vet noe om denne kvinnen, sier Brubakk.