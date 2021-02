ÅRE: Lange køer ved skiheisen den 23. desember 2020. Foto: BYRMO CAROLINA, Aftonbladet

Svensk smittevernlege: Skiturister bidrar til økt smittespredning

Skiturister bidrar til økt smitte i svenske alpinbyer, ifølge smittevernoverlege.

Av Stephan Pettersen

40 skiturister skal være bekreftet smittet i Åre. Rundt 70 gjester er bekreftet i Sälen-området, melder Sveriges Radio.

– Det er en veldig stor økning i uke sju og vi har reklamert mye for at folk skal teste seg når de føler seg forkjølet eller har hoste, sier nestleder for primærhelsetjenesten i Jämtland og Härjedalen, Anna Fremmer.

SÄLEN: Tomme parkeringsplasser i Lindvallen i Sälenfjället den 6 april 2020. Foto: Pontus Orre

I Sälen vil smittevernoverlege Michael Widerström vurdere å innføre strenge tiltak for å redusere risikoen for smittespredning.

Det er det ikke behov for i Jämtland og Härjedalen mener han.

– Vi har jo enda en bra situasjon sammenlignet med mange andre steder. Vi kjenner ikke igjen det at det er når man har vært i fjellet det er risiko for smittespredning når man kommer hjem. Det kan like gjerne, eller kanskje heller være når man reiser til andre områder, sier han til Sveriges Radio.

Lokalt i Åre og Sälen sprer smitten seg også blant lokale og sesongarbeidere, men ifølge Widerström har de foreløpig oversikt.

– Nei, jeg føler at vi har god oversikt på situasjonen. Men det var 1000 som testet seg i går og vi har enda ikke fått prøvesvarene, ting skjer veldig fort, sier han.