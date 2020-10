Se dokumentaren «Feels Good Man»: – Det er ikke morsomt når folk dør

Tegneserieskaperen Matt Furie var ikke spesielt bekymret over at den søte og rare frosken han hadde tegnet ble kopiert og spredd på internett. Men så ble kompisen hans skjelt ut for å være nynazist på grunn av sin Pepe-tatovering, og Donald Trump delte et bilde av seg selv som frosken.

VG har kun rettigheter til å vise «Feels Good Man» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 12 år.