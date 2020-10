Trump: – Testet på nytt i dag

USAs president Donald Trump sier han ble testet på nytt for coronaviruset tidligere i dag. – Jeg føler meg kjempebra, sier han.

Presidenten stilte natt til lørdag norsk tid til direktesendt legeundersøkelse på Fox News’ Tucker Carlson show.

Der ble Trump stilt en rekke spørsmål av TV-legen hos Fox News om hvordan han følte seg og hvilke symptomer han hadde.

Presidenten opplyser i intervjuet at han ble testet på nytt for viruset i dag. Han sier han ikke har fått tallene ennå, men at han er «i nedre sjiktet eller smittefri».

På spørsmål om hvordan han føler seg nå, svarte presidenten at han har vært medisinfri i åtte timer og føler seg helt topp.

– Jeg føler meg veldig sterk, veldig bra. Det er mange som har covid, eller Kina-virus som jeg kaller det, og ikke føler seg like bra. Men jeg har det veldig bra nå, sier Trump.

UTE AV SYKEHUSET: USAs president Donald Trump. Foto: Evan Vucci / AP

– Følte meg ikke sterk

Han sier det første han la merke til da han fikk viruset var at han følte seg sliten.

– Jeg følte meg ikke sterk. Jeg hadde ikke problemer med pustingen, ingenting av det, men jeg følte meg ikke sterk. Jeg følte meg ikke livlig og full av energi, jeg følte meg ikke slik presidenten i USA bør føle seg, sier Trump.

– Mest av alt følte jeg at noe var «off», sier Trump.

Fox-legen påpekte at hans pasienter sjelden lyttet til rådene han kom med, og spurte Trump om også han hadde forhandlet med legene og ikke lyttet.

– Jeg har forhandlet, ja. Jeg har masse respekt for disse legene, noen av de beste. Men jeg ville forlate sykehuset mye tidligere. Jeg ville dra etter første dag, etter at jeg tok Regeneron følte jeg meg ikke i dårlig form lengre. Men jeg ble der i 3,5 dager fordi de ville være sikre, sier Trump.

Planlegger arrangementer

Trump planlegger også å holde et arrangement utenfor Det hvite hus lørdag, skriver ABC News. Det vil være det første siden Trump ble bekreftet coronasmittet i forrige uke.

Ifølge kanalen skal Trump da snakke om lov og orden, et tema som har vært viktig for ham gjennom valgkampen.

Ifølge Reuters er det ventet at presidenten skal snakke til publikum fra balkongen i Det hvite hus. Hans første velgermøte etter smitten er lagt til Sanford i Florida førstkommende mandag.

I et intervju med Fox News torsdag sa Trump at han er i fin form. Presidentens stemme var hes og han måtte gjentatte ganger avbryte på grunn av hosting under intervjuet.

– Jeg er nok det mest analyserte mennesket i verden akkurat nå, sa Trump.

Noen timer før intervjuet fikk Trump grønt lys fra sin egen lege Sean Conley til å gjenoppta virksomheten i offentligheten.

– Lørdag er det ti dager siden diagnosen, og basert på diagnoseringen vi har gjort, forventer jeg at presidenten trygt kan vende tilbake til offentlige oppgaver igjen da, het det i en kunngjøring fra Conley.

Publisert: 10.10.20 kl. 02:33

