Obama om Trump: − Klarer ikke engang å beskytte seg selv

Tidligere president Barack Obama vakte oppsikt da gikk knallhardt ut mot president Donald Trump under Demokratenes landsmøte. I natt gikk han til nye angrep mot den sittende presidenten.

– Ingen tidligere president har noensinne angrepet sin etterfølger på et landsmøte slik Barack Obama gjorde i kveld. Ingen har engang kommet i nærheten, skrev historikeren Michael Beschloss på Twitter etter landsmøtet.

Onsdag, snaue to uker før valget, kastet Obama seg inn i valgkampen for sin tidligere visepresident og demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Det gjorde han ved å tale til velgerne fra vippestaten Pennsylvania.

– Jeg har sittet i Det ovale kontor med de to mennene som stiller som presidentkandidater. De er veldig forskjellige mennesker. Jeg forklarte at jeg aldri forventet at Donald Trump skulle videreføre mine visjoner, men jeg håpet, for landets skyld, at han ville vise noe interesse i å ta jobben alvorlig. Det har ikke skjedd, sa Obama til velgerne i Pennsylvania.

– Han har ikke vist interesse i å gjøre jobben eller hjelpe noen andre enn seg selv og sine venner. Han behandler presidentjobben som et realityshow han kan bruke for å få oppmerksomhet. Likevel synker TV-tallene hans. Det vet du irriterer ham.

Corona-kritikk

Videre påpeker han at å være USAs president ikke er et realityshow, men virkeligheten.

– Resten av oss har vært nødt til å leve med konsekvensene av at han ikke klarer å ta jobben på alvor. Minst 220.000 amerikanere er døde, mer enn 100.000 små amerikanske bedrifter er stengt, millioner av jobber har forsvunnet, vårt stolte rykte rundt om i verden er svekket, sier Obama.

– De eneste som har det bedre nå, enn for fire år siden, er milliardærene som har fått skattekuttene til Trump. Akkurat nå nekter Trump å frigjøre krisepakken til de millionene av familier som sliter med å betale husleien eller ha mat på bordet på grunn av denne pandemien.

Ting fikses ikke på Twitter

– Jeg vet at denne presidenten har tatt æren for økonomien han arvet, men tar ikke ansvaret for pandemien han ignorerte. Vet du hva, jobben fungerer ikke sånn. Sende Twitter-meldinger til TV-en fikser ikke ting. Finne på ting gjør ikke livene til folk bedre. Du må ha en plan, og du må gjøre jobben.

Han sendte også et stikk til at Trump selv ble smittet av coronaviruset.

– Etter åtte måneder ser man igjen økende antall smittetilfeller i landet. Donald Trump kommer ikke brått til å beskytte alle sammen. Han klarer ikke engang å beskytte seg selv.

– Jeg skal være ærlig. Denne pandemien ville vært utfordrende for enhver president, sier han og legger til:

– Andre land sliter fortsatt med pandemien, men de gjør det fortsatt ikke like dårlig som oss fordi de har en regjering som faktisk har fulgt med i timen.

INN I VALGKAMPEN: Barack Obama har kastet seg inn i valgkampen for å hjelpe Joe Biden. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS / NTB

– Ikke råd til fire ny år

Obama trakk også frem skatteskandalen New York Times tidligere i høst avslørte, der det kom frem av Trump betalte 750 dollar i føderal inntektsskatt i 2016. Han stilte også spørsmål ved at landet har en president som deler konspirasjonsteorier på Twitter.

– Vi har ikke råd til fire nye år med dette.

Den tidligere presidenten understreker at en president ikke kan løse alle problemer, og at en president vil gjøre feil.

– Å være president forandrer ikke den du er, det avslører hvem du er.

Også Michelle Obama har kommet med sterk kritikk av Trump i valgkampen:

– Grunnen til at jeg er her

President Trump har gjennom hele valgkampen gjentatt at han ikke ville være president om det ikke var for Obama.

– President Obama gjorde ikke en god jobb. Grunnen til at jeg er her er president Obama og Joe Biden. Hadde de gjort en god jobb, ville jeg ikke vært her, jeg ville antagelig ikke stilt engang. Jeg ville vært veldig fornøyd, sa Trump da han først hørte kritikken fra den tidligere presidenten i august.

– Jeg likte mitt tidligere liv veldig godt. Men de gjorde en så dårlig jobb at jeg står her foran dere som president, la han til.

Publisert: 22.10.20 kl. 05:17

