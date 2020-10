Biden nekter å svare på om han vil utvide høyesterett

PHILADELPHIA (VG) Demokratenes presidentkandidat Joe Biden nekter fortsatt å svare på om han kommer til å utvide høyesterett dersom han vinner valget.

Nå nettopp

Natt til fredag skulle Biden i utgangspunktet møtt president Donald Trump til debatt. Den ble avlyst som følge av at Trump nektet å stille opp i en digital debatt.

Istedenfor holdt de hvert sitt folkemøte på hver sin TV-kanal – samtidig. Et av temaene som Joe Biden og hans visepresidentkandidat Kamala Harris så langt ikke har svart på er om de vil utvide høyesterett, dersom Trump-nominerte Amy Coney Barrett blir valgt som Ruth Bader Ginsburgs erstatter. Enkelte demokrater har tatt til orde for dette som et svar til Trumps nominasjon.

les også Dødsfallet som vil endre valgkampen: – Hun var liten, men hun var en gigant

Under sitt folkemøte i Philadelphia fikk Biden nok en gang spørsmål om temaet.

– Om jeg svarer direkte på det spørsmålet, vil alt fokuset være på hva Biden vil gjøre om han vinner, istedenfor om det er riktig det som foregår nå. Det er det presidenten liker å gjøre, flytte fokuset vårt bort fra det som står på spill, svarer Biden.

Nekter å svare

Konfrontert med at han tidligere har uttalt at han ikke ønsker å utvide høyesterett, som i dag består av ni dommere, svarer han unnvikende med at om han gjør det, vil bare de neste presidentene bare fortsette å utvide.

– Det kommer an på hvordan dette ender. Ikke om han vinner eller ikke, men hvordan det blir håndtert, svarer han på spørsmålet om han har forandret mening.

– Hva mener du med hvordan det blir håndtert, spør TV-vert George Stephanopoulos?

– Om folk vil ha tid til å gå gjennom dette. Det kommer an på hvor mye de forhaster dette.

– Om de tar en avgjørelse før valget, er du åpen for å utvide høyesterett?

– Jeg er åpen for å vurdere hva som skjer fra det tidspunktet.

Videre lovet Biden å svare på spørsmålet før valget 3. november.

MÅTTE SVARE: Joe Biden svarte både på spørsmål fra velgerne og fra ABC-programleder George Stephanopoulos. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

Rask avgjørelse

Bakgrunnen for at valget av en ny høyesterettsdommer har blitt en så stor del av valgkampen er Ruth Bader Ginsburgs død for en snau måned siden.

Hennes siste ønsket var at hennes erstatter ikke ble valg før presidentvalget, mens Donald Trump raskt varslet at han ville finne erstatteren før 3. november.

Les mer på VG+: 86-åringen som ble ungdomsidol

Valget falt på Amy Coney Barrett, som offisielt ble nominert i Rosehagen i Det hvite hus. En seremoni som har fått massiv oppmerksomhet i etterkant, ikke første og fremst på grunn av Trumps nominasjon, men fordi minst 16 av deltagerne senere testet positivt for coronaviruset.

OMSTRIDT: Her taler Amy Coney Barrett under nominasjonsseremonien i Rosehagen ved Det hvite hus, seremonien som senere har blitt omtalt som en massesmittehendelse. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP / NTB

Tross motstand fra Demokratene, som mener velgerne må få sagt sitt før plassen i høyesterett fylles, er nå Senatet i gang med prosessen om å få valgt inn Barrett.

Denne uken har høyesterettskandidaten blitt grillet i Senatet, og nå vil justiskomiteen stemme over hennes kandidatur 22. oktober. Etter det skal Senatet, som har et republikansk flertall, ta den endelige avgjørelsen.

– Hvis det er noen i USA som er klare for høyesterett, så er det Barrett, sier Lindsey Graham, republikaneren som leder justiskomiteen, ifølge NTB.

Les også: Smitten i Rosehagen

VGs politiske kommentator Hanne Skartveit mener Barrett har gjort en god figur under høringen i Senatet

– Hun har imponert stort med sitt intellekt. Jeg tror det er stor enighet mellom demokrater og republikanere om at hun er en glitrende jurist. En av de beste de trolig har i USA, sier Skartveit.

GRILLET: Amy Coney Barrett ble grillet av demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris i Senatet. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kan bli Trumps tredje høyesterettsdommer

Grunnen til at demokratene raser mot den raske innsettelsen, og at enkelte ønsker å utvide høyesterett, er makten dommerne har:

Amerikanske høyesterettsdommere utnevnes på livstid, og de har stor makt i blant annet sosiale spørsmål som retten til abort. Om Trump lykkes med planen sin, vil det bety at han har innsatt tre av de ni dommerne i Høyesterett. Samtidig vil det konservative flertallet i retten vil da være seks mot tre.

Jusprofessor Barrett er abortmotstander og har et konservativt syn på hvordan grunnloven skal tolkes.

Les også: Dette er statene som avgjør valget

Trump argumenterer på sin side at han har sin fulle rett til å utnevne en ny høyesterettsdommer.

– Jeg er valgt som president for fire år, ikke tre og et halvt, har han flere ganger uttalt.

Publisert: 16.10.20 kl. 05:15

Les også