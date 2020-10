100.000 MINK: På gården Gjol vest for Aalborg i Danmark må rundt 100.000 mink avlives. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / Ritzau Scanpix / NTB

Coronautbrudd på danske minkfarmer: Frykter det kan svekke vaksine

Danske myndigheter slår alarm etter coronautbrudd på en rekke minkfarmer i landet. Skrekkscenarioet er at en mutasjon av viruset kan svekke en kommende vaksine.

Mandag gikk myndighetene ut og sa at de er nødt til å avlive dyrene for å minske risikoen for smittespredning til samfunnet. Ifølge nyhetsbyrået AP dreier det seg om minst 2,5 millioner mink, mens Danmarks Radio anslår at det dreier seg om 1,5 millioner.

Ifølge Det danske veterinær- og matforvaltningen er det påvist smitte på 76 minkfarmer, og tallet stiger daglig. Tilsynet har nå startet avlivingen av mink på gårdene med bekreftet smitte, samt mink innenfor 7,8 kilometer fra minkfarmer med bekreftet smitte.

– Statens Serum Institut og Universitetet i København har analysert risikoen for smitte fra minkfarmene. Tallene viser at avstanden mellom de 20 første gårdene med smitte var innenfor en radius på 7,8 kilometer, sier beredskapssjef ved forvaltningen, Nikolas Kühn Hove.

– Oppdrettere har havnet i en forferdelig situasjon, som vi har stor forståelse for. Men med den hastigheten smitten sprer seg mellom gårdene, må vi avlive minken så raskt som mulig, slik at vi unngår at smitten sprer seg til flere gårder og i verste fall videre til mennesker, legger han til.

AVLIVES: Mattilsynet i Danmark henter mink fra en går ved Aalborg. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / NTB

Frykter smitte til samfunnet

Videre opplyser han at de ikke vet nok om hvordan og hvorfor viruset sprer seg på minkfarmene, og hva faren for smitte videre i samfunnet er.

– At viruset er påvist hos mink indikerer at dyrene er smittet av mennesker. Samtidig vet vi at mink er spesielt utsatt for Covid-19, sier Kühn Hove.

– Vi vet viruset har mutert, og vi vet at mink kan smitte mennesker på samme måte som mennesker kan smitte mink. Vi vet også at det er over 150 som jobber på minkfarmer som er smittet, og at det er mink-varianter ute i samfunnet på Jylland, sier Anders Fomsgaard, som er ansvarlig for virusforskning og utvikling hos Statens Serum Institut, som tilsvarer det norske Folkehelseinstituttet, til Danmarks Radio.

Peter Ben Embarek, som er ekspert på mat og sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker, såkalte zoonoser, i WHO, mener viruset har tilpasset seg minken på samme måte som det har tilpasset seg mennesker, skriver dansk TV 2.

Ifølge kanalen er det årsaken til at sykdommen kan smitte fra mink til mennesker.

– Den dataen vi har sier at det er betydelig større risiko for å bli smittet dersom man jobber med mink, forer dem, pleier dem og renser burene, enn om man for eksempel er sykepleier eller lege, sa Kåre Mølbak i Statens Serum Institut i starten av oktober ifølge TV 2.

– Kan svekke en kommende vaksine

Nå er myndighetenes skrekkscenario at en vaksine kan bli svekket som følge av virus-mutasjoner som oppstå på minkfarmene.

– Bekymringen er at det muterte viruset, som har smittet minken, kommer ut i samfunnet og smitter mennesker med en virusstamme som er ufølsom overfor vaksinene man utvikler, sier Fomsgaard ved Statens Serum Institut.

– Vi har sett at det forekommer mutasjoner av viruset hos mink, som vi ikke har sett hos mennesker. Disse blir det bare flere og flere av, desto flere gårder som får smitte, mener han.

Han får støtte av Danmarks matminister Mogens Jensen.

– Det er klart om det er en risiko for at en mutasjon kan gjøre en vaksine ubrukelig, er det et viktig argument for den avgjørelsen vi har tatt, sier han til DR.

– Usikkerhet og frustrasjon

Oppdrettere som må avlive mink uten å ha bekreftet smitte, vil få 100 prosent kompensasjon fra regjeringen, mens gårdene med bekreftet smitte vil få mindre ettersom de har ansvaret for å holde dyrene fri for smitte.

– Alle oppdrettere opplever akkurat nå en enorm usikkerhet og frustrasjon over denne meteoren som har falt i hodet på oss, sier Tage Pedersen i forbundet for dansk pelsavling til AP.

MØTTE MOTSTAND: Politiet har ikke bare møtt samarbeidsvillige minkoppdrettere. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / RITZAU SCANPIX / NTB

Danmark er blant de største i verden innen minkeksport.

– Dette er fullstendig vanvittig. Det er ingen tvil om at vi er de beste til å håndtere dette. De har ikke kommet noen vei i det hele tatt, sier oppdretter Paul Frederiksen til AP.

Danske myndigheter har blitt møtt med motstand hos flere oppdrettere, og flere har nektet myndighetene å slippe inn på gårdene sine

– Jeg tror jeg kunne fått med meg alle oppdretterne på dette, dersom vi hadde stolt på at politikerne ikke pisser oss på ryggen når det kommer til kompensasjon, fortsetter Frederiksen.

– Selvsagt ønsker vi hjelp fra oppdretterne. Da ville dette gått mye raskere, sier Flemming Kure Marker i Den danske veterinær- og matforvaltningen.

Publisert: 14.10.20 kl. 04:34

