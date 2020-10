STÅR PÅ: Mitch McConnell, Republikanernes leder i Senatet, varsler at corona-smitteboomen ikke skal bremse utnevnelsen av ny, konservativ dommer i USAs høyesterett før valget 3. november. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Republikansk corona-smitteboom utsetter samling av Senatet

Lederen for det republikanske flertallet i Senatet, Mitch McConnell (78), varsler nå at de 100 senatorene ikke kan møtes fysisk før tidligst 19. oktober.

Grunnen er en corona-smitteboom blant republikanske senatorer.

Men McConnell fastslår samtidig at han fortsatt satser for fullt på å få til høringene og avstemningen om å gjøre konservative Amy Coney Barrett (48) til ny høyesterettsdommer før presidentvalget 3. november.

– Senatets tidsplan vil ikke forstyrre den grundige, rettferdige og historisk støttede godkjennelsesprosessen, skrev McConnell i en uttalelse lørdag.

Smittesituasjonen

Egentlig skulle senatet møtes til uken. Det går ikke - og hovedgrunnen er at tre republikanske senatorer i løpet av de siste dagene har testet positivt for corona, samt at den generelle smittesituasjonen gjør det utrygt å samles.

I 14 dager blir det altså ingen avstemninger i det øverste kammeret i den amerikanske folkevalgte forsamlingen.

TRUMPS KANDIDAT: Amy Coney Barrett (48) er president Donald Trumps kandidat til ny amerikansk høyesterettsdommer. Foto: Alex Brandon / AP

Det var på lørdag 26. september at den katolikken, abortmotstanderen og dommeren Amy Coney Barrett offisielt ble president Donald Trumps kandidat til å fylle plassen etter det liberale fyrtårnet og ikonet Ruth Bader Ginsberg, som nylig døde, 87 år gammel.

Barrett testet, ifølge Washtington Post, positivt for corona i sommer, men skal ha blitt frisk.

Ble smittet

Men kan også tyde på at det var under seremonien for Barrett i hagen utenfor Det hvite hus at flere av de mest kjente republikanske politikerne ble smittet, inkludert presidenten selv og en av hans mest kjente støttespillere, den tidligere guvernøren i New Jersey, Chris Christie.

TV-bildene viser at mange av deltagerne ikke benyttet ansiktsmasker, at mange sto nærmere hverandre enn én meter og at flere ga hverandre klemmer.

Det demokratiske partiet, ikke minst representert ved presidentkandidat Joe Biden, har protestert kraftig mot en hasteutnevnelse at Barrett. De mener det amerikanske folk bør få si sin mening i presidentvalget, og at den som vinner skal foreslå den nye dommeren.

Justiskomiteen

Senatorene Thom Tillis og Mike Lee sitter begge i senatets justiskomité, som saksbehandler innstillingen av Barrett til avstemning i senatet i plenum.

Den tredje republikanske smittede senatoren er Ron Johnson fra Wisconsin, men han sitter ikke i justiskomiteen, og deltok heller ikke i seremonien for Barrett sist lørdag.

Fredag sa lederen av justiskomiteen, senator Lindsey Graham fra South Carolina, at høringer over fire dager, som er planlagt å begynne 12. oktober, vil gå som planlagt.

Dersom ikke hele komiteen kan møtes fysisk, vil det bli digitale høringer, sa Graham. Senatorene Tillis og Lee gikk i går i ti dagers karantene, som er akkurat tidsnok til å rekke høringene.

– For farlig

– Hvis det er for farlig for Senatet å samles, og er det også for farlig å gjennomføre komitehøringene, sa Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, i en uttalelse lørdag.

– Leder McConnel og komitéleder Grahams monomane forsøk på å få dommer Barrett godkjent for enhver pris truer helt unødvendig helsen og tryggheten til senatorer, personalet og alle de som jobber i Capitol-bygningen, fortsetter Schumer.

Republikanerne har i dag 53 av de 100 senatorene. Dermed har de bare råd til å miste tre senatorer før flertallet ryker. Allerede har to senatorer - Susan Collins og Lisa Murkowski - sagt at de vil stemme imot å godkjenne Amy Coney Barrett før presidentvalget.

Hvis bare en republikansk senator til snur, kan Barrett bare håpe på at Trump blir gjenvalgt 3. november - ellers kan hun bare bli en av ni dommere, i i hvert fall i denne omgang.

Konservative dommere

Til nå har Trump foreslått - og fått utnevnt - to høyesterettsdommere: Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh. Begge regnes som konservative. Liberale amerikanere frykter at den utnevnelse at Barrett vil tilte retten i enda mer konservativ retning - ved at seks av de ni dommerne da blir å regne på den konservative siden.

Publisert: 04.10.20 kl. 00:16