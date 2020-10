STRID OM REISE: I dag har landene i EU og EØS vidt forskjellige råd om du må i karantene hvis du reiser hit - til Alicante. Nå har EU vedtatt en anbefaling til felles reiseregler alle burde ha. Men det er uklart om Norge vil rette seg etter det. Foto: Klaudia Lech

EU vil ha felles reiseregler, men det er helt i det blå om Norge vil endre rådene

Dersom Norge skal følge de nye felles reiserådene fra EU, må vi gjeninnføre fargen grønn og ha egne reiseråd for ulike regioner i Spania.

Norge har noen av de strengeste reisereglene i Europa og har farget nesten hele Europa rødt. Men at alle land i Europa har forskjellige regler for hvem som kan reise hvor, vil EU helst ha slutt på.

Derfor vedtok Det europeiske råd tirsdag anbefalinger til felles regler. Hvis Norge skal rette seg etter dette, må vi imidlertid:

Gjeninnføre grønne land, som regjeringen kuttet ut tidligere i år.

Vurdere enkeltregioner innad i et land for seg.

Lempe litt på kravet til hvor man kan reise karantenefritt

Det EU vedtok i dag er kun en anbefaling, ikke et krav. Likevel kan det presse land til å endre hvor du kan reise – og når du må i karantene.

Hva Norge vil gjøre med de nye anbefalingene, er helt i det blå.

– Det er for tidlig å si om det vil komme endringer i de norske tiltakene og reiserådene, skriver helseminister Bent Høie i en e-post til VG.

Hva er forskjellen?

Det forslaget til felles reiseregler som EU-kommisjonen først foreslo, ville vært en drastisk åpning for reiser, sammenlignet med det Norge har i dag. Men innen forslaget ble vedtatt, ble det betydelig vannet ut.

Mens Norge i dag bruker fargene gul og rød – og har karantene kun for de røde, vil EU ha et trafikklyssystem med grønne, oransje og røde land.

De største forskjellene er:

1. Grønne land

Norge sluttet tidligere i år med grønne land, da regjeringen ville signalisere at det ikke er «grønt lys» for å reise til utlandet. Men EU vil altså ha grønne land man kan reise fritt til – uten noen restriksjoner. Fire finske regioner som Norge i dag har innført karantene for, ville blitt grønne med EUs definisjon.

– Vil dere gjeninnføre fargen grønn? Ja eller nei.

– Dette er noe regjeringen vurderer med jevne mellomrom, svarer helseministeren.

2. Ett råd for Barcelona, et annet for Alicante

Norge farger i dag noen svenske regioner gule og andre røde. For hele Spania er det imidlertid bare én farge uansett. Slik vil ikke EU-forslaget ha det.

Hvis man skal hindre folk i å reise fritt, bør man heller ha restriksjoner for folk fra en bestemt region, fremfor et helt landområde, står det i anbefalingen. Hvis det for eksempel er massiv smitte i regionen Alicante ligger i, så bør man heller stenge for dette området, fremfor å stenge for hele Spania.

FAKTA: EU-anbefalingen i detalj Først, dette er reglene i Norge i dag: Det er ingen grønne land/regioner

Det er bare gul eller rød. Og det gis bare individuelle råd for ulike regioner i Sverige, Danmark og Finland. Resten av EU/EØS vurderes på landnivå.

Land som har over 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager eller en andel positive tester på fem prosent, kan farges røde. Folk som har vært i råde regioner/land må i karantene. Det er ikke karantene for gule land/regioner. Dette anbefaler EU å innføre: Regionnivå: Det oppfordres til å gjøre vurderinger på regionnivå, så eventuelle råd kan målrettes mot de regionene hvor de er nødvendige. Så man altså kan ha ulike råd for ulike regioner innad i Frankrike, for eksempel. Ikke bare se på Frankrike som ett. Det europeiske smittevernbyrået skal publisere et kart hver uke, hvor alle regioner i de ulike EU/EØS-landene er farget grønne, oransje eller røde.

Grønn: Færre en 25 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere og færre enn 4 prosent positive prøver. Ingen restriksjoner på reise.

Oransje : Færre enn 50 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere og 4 prosent eller flere positive prøver, eller 25–150 nye smittetilfeller og færre enn 4 prosent positive prøver. Kan kreve obligatorisk test eller karantene.

Rød: 50 eller flere nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere og 4 prosent eller flere positive prøver, eller 150 eller flere nye smittetilfeller. Kan kreve obligatorisk test eller karantene.

Grå: Manglende informasjon eller der det testes færre enn 300 personer per 100.000 innbyggere. Kan kreve obligatorisk test eller karantene. Se hele EU-anbefalingen her. Vis mer

Men helseministeren kan heller ikke svare på om de vil begynne å gjøre region-vurderinger for flere land i Europa. Sånn at bare deler av Frankrike og Tyskland farges rødt, for eksempel.

– Også dette vil regjeringen komme tilbake til, svarer Høie.

3. Færre røde områder

Med EU-definisjonen av hvor mye smitte du må ha for å bli et rødt land, er det bare fem regioner i Sverige, Danmark og Finland som ville vært røde: Stockholm, Uppsala, Kronoberg, Blekinge og Vasaa. Det viser tall fra VGs reiseråd-oversikt tirsdag.

Norge har i dag farget nærmest hele Sverige rødt:

Men hva betyr oransje og rødt? Det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen sa at det kun burde kreves karantene for røde land. Ettersom EUs definisjon av hva som er rødt er betydelig mindre strengt, ville det blitt en drastisk endring for Norge. Men forslaget ble vannet ut. Nå kan et land selv velge om de vil innføre obligatorisk testing eller karantene for land de definerer som oransje eller røde.

Hvis Norge velger å bytte til EUs farger, men kjører karantene for både oransje og røde land, kan vi ende opp med et resultat som er ganske likt det vi har i dag.

– Med så mye valgfrihet, vil det egentlig bli et mer likt og oversiktlig reiseråd-regelverk i Europa?

– Det gjenstår å se om det blir enklere for den enkelte reisende, men tanken om å harmonisere landenes tiltak ved grensen er god og Norge støtter derfor en slik harmonisering, svarer helseministeren.

