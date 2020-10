VANT PLASSEN: Statsminister Erna Solberg, fotografert i Sikkerhetsrådets møtesal i 2018. Etter mange års kampanje vant Norge avstemningen i juni i år, og er dermed medlem i FNs sikkerhetsråd i to år fra nyttår. Foto: Thomas Nilsson / VG

Rødt krever åpenhet i stemmeavtaler i sikkerhetsråd-valget

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil ikke fortelle om mulige gjenytelser til de 130 landene som støttet Norges kampanje for en plass i FNs sikkerhetsråd.

Nå tar Bjørnar Moxnes (Rødt) dette avslaget videre, og vil at Stortinget skal pålegge regjeringen å offentliggjøre innholdet i såkalte stemmebytteavtaler.

Fredag fremmer han et forslag i Stortinget. Det går ut på å pålegge regjeringen å avgi et «politisk totalregnskap over de stemmebytteavtaler og andre typer forpliktelser som er påløpt i forbindelse med kampanjen».

– Vi må vite hva slags forpliktelser som regjeringen eventuelt har byttet bort. Når Norge nå tar plass i FNs sikkerhetsråd, må det skje på et fundament av åpenhet, sier Moxnes til VG.

Siden 2016 har Norge drevet en intens kampanje som blant annet omfattet vaffel-steking i FN, for å få plassen i Sikkerhetsrådet. I juni lyktes Norge, og fikk flest stemmer i en hemmelig avstemning i FNs hovedforsamling.

Bekreftet avtaler

Tidligere i høst sendte Moxnes et skriftlig spørsmål til utenriksministeren og ba om en oversikt over hva Norge har lovet i bytte til land som stemte for det norske kandidaturet.

I svaret bekreftet Ine Eriksen Søreide at Norge hadde inngått stemmebytteavtaler, altså løfter om å støtte andre lands forslag eller kandidater i bytte mot at de stemte slik Norge ønsket denne gang:

«Norge benyttet seg også av stemmebytteavtaler da vi stilte til valg til FNs sikkerhetsråd i juni i år», skriver utenriksministeren i svaret til Stortinget.

FÅR IKKE STØTTE: Bjørnar Moxnes (Rødt) vil ha åpenhet om stemmebytte foran avstemningen om Sikkerhetsrådet, men får ikke støtte fra regjeringen, og heller ikke fra Ap. Foto: Berit Roald

Dialog med diktaturer

Men regjeringen ville ikke avsløre hvilke land avtalene er inngått med, eller hva de forplikter Norge til:

«Generelt er det vår politikk å bruke stemmeretten og stemmebytteavtaler til å fremme kandidaturer som er i tråd med våre utenrikspolitiske prioriteringer, men hver enkelt stemmebytteavtale vurderes individuelt. Stemmegivning i forbindelse med kandidaturer i FN-sammenheng er ikke offentlig, i tråd med prosedyreregel om hemmelig valg. Det følger av vanlig praksis at stater ikke går offentlig ut med hvilke land de støtter til FNs sikkerhetsråd. Dette legger vi også til grunn på norsk side, og det er en politikk som har vært fulgt av vekslende norske regjeringer», svarte Eriksen Søreide i det skriftlige svaret.

– Vi er kjent med at Utenriksdepartementet har hatt dialog med diktaturer i løpet av kampanjen. Derfor må vi vite om Norge har pådratt seg forpliktelser som senere kan påvirke norsk politikk, sier Moxnes til VG.

Ap: Vil svekke Norges innflytelse

Utenriksdepartementet viser til Eriksen Søreides svar til Stortinget, hvor hun fastholder at avtalene ikke blir lagt fram.

Det synet støtter også Arbeiderpartiet:

– Jeg forstår ikke helt hvilket problem dette forslaget skal løse, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

– Norge praktiserer i dag stor åpenhet om hvem vi stemmer på. Rødts forslag ville varig svekke Norges innflytelse og mulighet til å inneha viktige verv. Slike avtaler er et veletablert verktøy som brukes av alle FNs medlemsland. Men Rødt var jo sammen med Frp imot at Norge skulle bli medlem av FNs sikkerhetsråd, så det er mulig at det er en underliggende kritikk her, sier Huitfeldt til VG.

