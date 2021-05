I SORG: Skoleskytingen i Kazan ryster samfunnet. Foto: REUTERS / NTB

Putin etter skoleskyting: Vil stramme inn våpenlovene

19-åringen som skal ha stått bak skoleskytingen i russiske Kazan tirsdag, fortalte om terrorplanene på sosiale medier på forhånd. Nå vil president Vladimir Putin stramme inn våpenlovene.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Ni mennesker, av dem syv barn, er døde etter skytingen på skole nummer 175 i Kazan, hovedstaden i Tatarstan, tirsdag.

Fem av de døde barna er født i 2006, mens en av guttene er født i 2007, skriver Izvestija. Det er i alt tre jenter og fire gutter, ifølge presidenten i Tatarstan, Rustam Minnikhanov.

President Vladimir Putin ba tirsdag formiddag om at våpenreglene i Russland blir strammet inn. Ifølge Tass har det vært 14 tilfeller av skoleskytinger siden 2016.

– Presidenten har bedt om at det utferdiges en ny forskrift for hvilke typer våpen som kan være i sivil bruk, med tanke på hvilket våpen som ble brukt her, sier Kreml-talsmannen Dmitirij Peskov ifølge Tass.

Politikerne allerede onsdag komme til å stramme inn våpenlovene i Russland.

Den russiske nasjonalgarden, Rosgvardia, bekrefter over russiske medier at 19-åringen nylig fikk våpenlisens. Nærmere bestemt den 28. april. Våpenet er kjøpt i en butikk i Kazan, som er Russlands femte folkerikeste by.

PRESIDENT: Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin / Pool Sputnik Kremlin

Hevder han ble født Gud

Russiske medier har for lengst gått ut med navnet på det som skal være gjerningsmannen i Kazan, men det har ikke myndighetene gjort.

Et videoopptak som skal være av den angivelige drapsmannen, som blir avhørt på en politistasjon i Kazan, florerer på sosiale medier og i tradisjonelle medier i Russland.

– Jeg ble født Gud. Det tok en tid før jeg innså det ... Jeg innså det for to måneder siden, sier mannen, som ligger bundet på en benk mens han blir spurt av det som trolig er en FSB-etterforsker.

For noen dager siden skal han ha opprettet en egen kanal på Telegram, som han kalte for «Gud». Også der fortalte han at han er Gud og at han ville drepe mange mennesker – og deretter seg selv.

– Siden sist sommer har et monster begynt å våkne i meg. Jeg begynte å hate alle ... Jeg har alltid hatet alle, men jeg begynte å hate enda mer, sier mannen i videoen, som skal være fra politistasjonen i Kazan.

Faren til 19-åringen sier til Baza på Telegram at sønnen ikke var religiøs.

Skal ha blitt kastet ut fra universitet

– Han er en ung mann fra en såkalt velstående familie. Han studerte ved et prestisjefylt universitet som foreldrene hans kunne betale for, sier barneombudet i republikken Tatarstan, Irina Volynets, på youtube-kanalen Sololjov Live.

BER: Barn ber ved blomsterhavet som er kommet i nærheten av skole nummer 175. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

– Han flyttet fra foreldrene for ikke så lenge siden. Fra et økonomisk synspunkt var familien velstående, men foreldrene hadde dårlig kontakt med barnet, og han flyttet fra dem etter en langvarig konflikt, sier Volynets.

Fra universitetet der han studerte, blir det opplyst til russiske medier at han ble kastet ut nylig. Ifølge Komsomolskaja Pravda har han så å si ikke vært på undervisningen etter nyttår. Ifølge avisen var det hans fjerde semester der, og at det handlet om IT. Før det – frem til 2017 – skal mannen ha gått på nettopp skole nummer 175, dit han kom tilbake og skapte et mareritt tirsdag.