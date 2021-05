RAKETTER: Bildet viser det israelske forsvarssystemet som stopper raketter fra Gaza. Foto: JACK GUEZ / AFP

Israel: − Ti timer med rakettangrep

Israels statsminister Benjamin Netanyahu tror opptrappingen av konflikten mellom Israel og Palestina vil «fortsette en stund». Natt til tirsdag hevder forsvaret rakettangrepene fra Gaza fortsatt pågår.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter flere uker med sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelsk sikkerhetspolitiet i gamlebyen i Jerusalem, eksalterte konflikten i området mandag da Hamas avfyrte raketter mot byen.

– Dette er en melding vår fiende bør forstå, sier Hamas-talsmann Abu Obeida ifølge AP.

Gruppen krever at israelsk sikkerhetspoliti trekker seg ut av området ved al-Aqsa-moskeen, og mener rakettangrepet er et svar på israelsk «kriminalitet og aggresjon».

Ifølge organisasjonen Røde Halvmåne ble over 395 palestinere mandag såret i sammenstøt med israelske sikkerhetsstyrker, som blant annet skal ha brukt tåregass og gummikuler mot demonstrantene.

Hamas-leder Ismail Haniyeh sier ifølge AP at rakettangrepene vil fortsette til Israel «stopper alle former for terror og aggressivitet i Jerusalem og al-Aqsa-moskeen».

Ifølge det israelske forsvaret har rakettangrepene mot israelske mål pågått fra kl. 18, og hadde ikke stoppet kl. 04 tirsdag morgen lokal tid.

– Ti timer med rakettangrep, skriver de på Twitter.

– Vi ser på dette som et alvorlig angrep mot Israel, og et angrep som ikke vil bli ubesvart. Vi holder Hamas ansvarlig, og er forberedt på flere scenarioer, sier talsmann for forsvaret Jonathan Conricus.

Hamas krever også at Israel stopper utkastelsens av palestinske familier i byen.

Flere palestinske familier frykter å miste hjemmene sine i nabolaget Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem til fordel for israelske bosettere. Dette skjer etter en rettsavgjørelse i israelsk tingrett, som har besluttet at gruppen av bosettere kan tilegne seg familienes hjem. Saken er anket til høyesterett, som mandag utsatte sin kjennelse på grunn av «omstendighetene», skriver AP.

– Krysset en rød linje

Israel svarte på angrepet med luftangrep mot Gaza, hvor 20 person skal ha blitt drept – inkludert ni barn.

– De har krysset en rød linje og angrepet oss med raketter i utkanten av Jerusalem. Israel vil svare kraftig. Vi vil ikke tolerere angrep mot vårt område, vår hovedstad, våre borgere og våre soldater. Uansett hvem som angriper oss vil de betale en høy pris, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Dette er første gang siden 2014 det blir skutt raketter mot Jerusalem.

Dette er striden om Jerusalem Etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll.

Planen ble aldri satt ut i livet. Etter krigen i 1948 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem, og Jordan som tok kontroll i øst.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

Over 320.000 palestinere bor i Øst-Jerusalem. I tillegg bor rundt 210.000 israelere i bosetninger i det annekterte området.

Jerusalems gamleby med Haram al-Sharif/Tempelhøyden ligger i Øst-Jerusalem.

Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif, og jøder har ikke lov til å be der.

Jøder ber ved Vestmuren, også kjent som Klagemuren, som de regner for å være en del av støttemuren rundt høyden da tempelet sto der. Kilde: NTB Vis mer

Konflikten mellom Israel og Palestina eksalterte da Israel hindret noen palestinske samlinger i forbindelse med den høytiden ramadan, blant annet utenfor Damaskusporten.

Disse sperringene ble fjernet, men demonstrasjonene fortsatte og spenningen økte ytterligere med de planlagte utkastelsene av palestinske familier i Sheikh Jarrah-nabolaget, skriver AP.

Ber partene roe seg

USAs utenriksminister Antony Blinken sa mandag at rakettangrepene mot Israel må stoppe umiddelbart.

– Vi er dypt bekymret over det vi ser nå, og rakettangrepene må stoppe. De må stoppe umiddelbart, sier han ifølge Reuters, og ber samtidig partene om å roe seg.

Kongressmedlem Ilan Omar kaller Israels angrep for terror, og sier at palestinerne fortjener å bli beskyttet.

Tyrkias president Tayyip Erdogan hadde mandag samtaler med Jordans kong Abdullah, Kuwaits sjeik Nawaf al-Amad al-Sabah, Palestinas president Mahmoud Abbas og Hamas-leder Ismail Haniyeh.

I en uttalelse sier Erdogans kontor at angrepene fra Israel er rettet mot alle muslimer, og at Trykia må jobbe med Jordan for å få stoppet dem, skriver Reuters.

Det har mandag vært protester utenfor Israels ambassader i Jordan og Tyrkia.

Storbritannia, EU og FN har også ytret sin bekymring for situasjonen.

– Dette er en farlig eskalering. Jeg har innstendig oppfordret politiske, religiøse og andre ledere om å vise ansvar og gjøre alt de kan for å dempe konfliktnivået, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide etter et møte i FNs sikkerhetsråd.