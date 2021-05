RUINER: En familie ser ned på det som er igjen av hjemmet sitt etter et luftangrep i byen Rafah i Gaza. Foto: SAID KHATIB / AFP

Nour (21) i Gaza: − Vi vil bare leve

Tusenvis av bomber og raketter har blitt utvekslet mellom Hamas og Israel. I midten står en sivilbefolkning som aldri vet om de er trygge.

Av Vilde Elgaaen

– Vi er fanget i husene våre. Ingen steder er trygt. Vi har allerede mistet våre kjære, og frykter at vi er de neste.

Det forteller Nour Al-Shaer (21) fra rommet sitt i byen Rafah, sør på Gazastripen.

I bakgrunnen over en uklar telefonlinje høres artilleriilden som skytes fra Israel.

Nour forteller at lyden av artilleriet har vært mer eller mindre sammenhengende siden torsdag kveld, da Israel flyttet styrker til grensen.

– Da sa alle den siste bønnen, ba om tilgivelse og forberedte seg på å dø. Bombingen var konstant, sier hun til VG.

21-åringen studerer nevrovitenskap og medisin ved et universitet i USA, og vil bli onkolog for å kunne gi kreftbehandling til dem som trenger det i Gaza.

Nour forteller at kreftsyke i dag må be om lov til å forlate Gazastripen for å få kreftbehandling i Israel eller Egypt, ofte alene og uten familien sin. Det ville hun gjøre noe med.

I mai i fjor avbrøt hun studiene og dro hjem for å hjelpe familien sin gjennom pandemien. Hun har brukt friåret på å studere medisin i Gaza.

Så kom bombene.

LETER: Redningsmannskaper søker etter overlevende i restene av et bygg i Gaza by som ble jevnet med jorden av israelske luftstyrker søndag. Foto: MOHAMMED SABER / EPA

Siden mandag har tusenvis av luftangrep og bomber blitt utvekslet mellom Hamas og Israel. I midten sitter Nour og de til sammen over 10 millioner sivile menneskene på begge sider.

– Vi vil bare leve. Vi er ikke tall i en statistikk, vi er mennesker, sier hun.

Store tap

Etter seks dager med angrep fra begge sider er nær 200 palestinere er drept, inkludert over 50 barn og 30 kvinner.

Over 1000 personer er skadd som følge av israelske angrep på Gazastripen så langt, ifølge myndighetene i Gaza.

Søndag alene skal over 30 personer ha mistet livet.

I Israel har 10 personer så langt mistet livet som følge av angrep fra Hamas og andre grupper, ifølge Reuters. Blant de døde er også to barn.

HAMAS TRAFF: Et missil sendt fra Hamas traff bakken i byen Ashkelon, sør i Israel. Det etterlot et krater i bakken og en utbrent bil. Foto: JACK GUEZ / AFP

Kritisk infrastruktur

Lørdag skyt Israel ned en kontorbygning som blant annet var kontorene til nyhetsbyrået Associated Press og kanalen Al Jazeera.

Eieren av bygget fikk beskjed om hva som skulle skje en time i forveien, og varslet de som var i bygget. Slik så det ut da de som var på kontoret evakuerte:

– For folk i Gaza har tilgang til sykehus og annen viktig infrastruktur blitt veldig vanskelig grunnet den konstante bombingen og store skader på veier og bygg, sier lederen for Røde Kors internasjonalt, Robert Mardini, til Al Jazeera.

Søndag meldte Det israelske luftforsvaret i en rekke Twitter-meldinger at de har gjennomført luftangrep mot etterretningshovedkvarteret til Hamas nord på Gazastripen.

Luftforsvaret skriver at de i forkant av angrepet varslet sivile i bygningen og ga dem nok tid til å evakuere området.

Det som omtales som etterretningshovedkvarter ligger ved siden av en barnehage, ifølge det israelske luftforsvaret. De skriver at det er nok et bevis på at Hamas plasserer militære kapasiteter i tett befolkede områder.

ØDELAGT: Denne veien i Gaza by ble ødelagt av luftangrep fredag. Foto: Khalil Hamra / AP

Det at Israels angrep er utelukkende rettet mot Hamas tror ikke Nour på.

– De skyter mot hus, gater, banker og kontorer. Infrastrukturen her blir fullstendig ødelagt. De treffer ikke dem de mener de skyter mot, de gjør bare livet verre for dem som overlever denne krigen, sier hun.

Søndag ble veier til og fra sykehus i Gaza skadet under et israelsk luftangrep, opplyser visehelseminister Yousef Abu Al-Rish ved Helsedepartementet i Gaza til VG.

– Disse angrepene påvirker pasientforflytning og forhindrer skadede i å oppsøke helsehjelp, sier han.

I en uttalelse sier Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide at det er store ødeleggelser i Gaza, hvor infrastrukturen allerede var sårbar og befolkningen var sterkt preget av tidligere kriger og kriser.

– Det siste sivilbefolkningen i Gaza trenger er å få ytterligere ødelagt livsgrunnlaget sitt, sier statsråden.

BERGET LIVET: En far bærer sin datter ut av ruinene i Gaza by. Bygningen ble rasert av luftangrep søndag. Foto: HAITHAM IMAD / EPA

Ingen trygge steder

Nour forteller at en av hennes gravide kusiner og barnet hun bar ble drept under et luftangrep mot Rafah torsdag kveld, mens en annen kusine er innlagt på sykehus med alvorlige skader.

– Jeg vet ikke om hun kommer til å klare seg. Vi har ikke engang privilegiet til å sørge over dem som er døde, bekymringen for vår egen og familiens sikkerhet skygger over alt.

Hun sier at hun ikke visste hva som hadde skjedd før hun så bilder av sin døde kusine på nyhetene 20 minutter etter angrepet fant sted.

– Vi kan ikke forlate hjemmene våre, så vi får ikke gitt dem begravelsene de fortjener. Samtidig er vi ikke trygge hjemme heller, vi har ikke tilfluktsrom, sier hun.

STUDENT: Nour Al-Shaer (21) vil jobbe med kreftpasienter. Nå er hun tvunget til å søke tilflukt. Foto: Privat

For Nour har dekningen av angrepene de siste dagene vært opprørende. Hun mener fremstillingen ikke reflekterer virkeligheten på bakken.

– De sier de skyter mot Hamas, men jeg vet at min gravide kusine ikke var en lederskikkelse i Hamas, sier hun opprørt.

– Jeg vil bare at folk skal forstå at de ikke kan tenke på angrepene av Gaza som noe som har med religion å gjøre. Dette er apartheid, sier hun.

Hun reagerer også sterkt på verdensledere som har uttalt sin støtte for Israel.

– Det å si at Israel har rett til å forsvare seg selv dreper familien min. Det er en side her som er betydelig sterkere enn den andre.