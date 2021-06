Disse landene kan bli grønne med nye regler

De nye kriteriene for innreise til Norge kan gi store utslag: 12 svenske regioner og ti nye EU-land kan åpnes for karantefrie reiser.

Publisert: Nå nettopp

I løpet av uken skal Folkehelseinstituttet (FHI) vurdere reiserådene for alle land i EØS, Schengen og Storbritannia – i tillegg til enkelte tredjeland, altså land utenfor EU.

Fra og med mandag 5. juli blir kriteriene for grønne land endret. Smittetrykket kan være dobbelt eller trippelt så høyt - og landet kan fortsatt bli «grønt».

Hva er kravene for grønt og rødt? Grønne land eller områder færre enn 50 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og færre enn fire prosent positive prøver i snitt i samme periode, eller færre enn 75 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og færre enn én prosent positive prøver i snitt i samme periode.

Røde land eller områder har mellom 50 og 75 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og flere enn 4 prosent positive prøver i snitt i samme periode, eller mellom 50 og 75 smittede per 100.000

Grå land: Med unntak av fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 siste halvår og kan dokumentere det med et verifiserbart coronasertifikat må reisende fra land utenfor Europa på karantenehotell uavhengig av hvordan smittesituasjonen er der de kommer fra. Det er bare land i EU/EØS Storbritannia som regjeringen vurderer om skal farges grønne. OBS: FHI gjør også en helhetsvurdering av smittesituasjonen. Selv om et land oppfyller kravene for å bli grønt, kan regjeringen fortsatt kreve karantene eller karantenehotell for reisende dersom landet for eksempel har mye smitte med deltavarianten. Vis mer

Hva er grønne og røde land? Grønne land: Reisende trenger ikke å sitte i karantene - uavhengig av om du er fullvaksinert, beskyttet eller bosatt i Norge.

Røde land: Kun personer som har hatt covid-19 det siste halvåret, eller er fullvaksinert, slipper karantene. Dette må dokumenteres med et verifiserbart EU-sertifikat, eller norsk og dansk sertifikat. OBS! Reisende som ikke er beskyttet må på karantenehotell om de kommer fra tredjeland eller Storbritannia. Vis mer

Oversikten over landene som kan bli grønne, er kun basert på de seneste tallene for smittetrykk. Testtallene publiseres en gang i uken, derfor finnes det foreløpig ingen ferske testtall.

Når kommer fasiten? Tallene i saken er foreløpige og kun basert på smittetrykk. Det europeiske smittevernbyrået ECDC publiserer testtall og tall for smittetrykk hver torsdag. Så skal FHI gjøre sin vurdering og gi anbefalinger til regjeringen. Regjeringen vil så innføre nye reiseråd, gjeldende fra mandag neste uke.

Husk at Norden vurderes på regionnivå. En rekke nordiske regioner kan også bli grønne.

Danmark

Midtjylland og Sjælland i Danmark har omkring 65 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene – men begge har under én prosent positive tester i snitt i samme periode. Dermed kan begge regionene bli grønne.

Syddanmark har færre enn 50 smittetilfeller per 100.000 og oppfyller også testkravet.

De to siste regionene Nordjylland og Hovedstaden, ser per nå ut til å fortsette å være definert som «røde».

Sverige

En rekke svenske regioner oppfyller kravene for å bli grønne. Disse har færre enn 50 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og oppfyller testkravet:

Dalarna, Uppsala, Västra Götaland, Stockholm, Örebro, Halland, Östergötland, Gotland, Södermanland, Västernorrland, Gävleborg og Jämtland.

Men Värmland, Norrbotten, Kronoberg, Jönköping, Blekinge, Kalmar, Västmanland, Skåne, Västerbotten, ser foreløpig ut til å forbli «røde» regioner.

Finland

De aller fleste finske regionene er allerede grønne, med unntak av Helsingforst og Nyland og Päijänne-Tavastland.

Begge ligger an til å nå kravene for å bli grønne fra og med mandag.

Men: Regionen Kajanaland er i ferd med å bikke over til å bli rødt.

Reiser til tredjeland

Regjeringen vil fra 5. juli også åpne for karantenefrie reiser til tredjeland – altså land utenfor EØS, Schengen og Storbritannia. Kravet for disse landene er at de skal stå på EUs liste over «trygge tredjeland», men FHI vil legge til samme kriteriene til grunn som for land i EØS, Schengen og Storbritannia.

I tillegg til terskelverdiene for smittetrykk og positive tester, vil FHI også gjøre en helhetsvurdering.

EU-kommisjonens liste over trygge tredjeland vil bli oppdatert denne uken. Men per nå anbefaler EU medlemslandene om å fjerne innreiserestriksjoner for følgende land: