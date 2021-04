NEDSTENGT: Lørdag innførte Frankrike portforbud og stengte skolene i hele landet i tre uker. Foto: Kristofer Sandberg / Kristofer Sandberg/VG

Sinne i Frankrike: Luksusrestauranter skal ha vært hemmelig åpent

Franske påtalemyndigheter iverksetter etterforskning, etter at en TV-kanal viste åpne restauranter selv om byen er nedstengt.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Et TV-innslag om hemmelige middager på luksusrestauranter i Paris midt i den nasjonale nedstengningen av landet har skapt et stort sinne i Frankrike.

– Denne uken har jeg spist på to-tre restauranter, såkalte ulovlige restauranter, med en rekke statsråder, forteller en mann i innslaget som ble sendt på TV-kanalen M6.

Innslaget fikk påtalemyndighetene til å reagere, og søndag startet de en etterforskning, melder det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Hensikten med etterforskningen er å avgjøre om disse samlingene er organisert i strid med coronarestriksjonene og å avgjøre hvem arrangørene og deltakerne har vært, sier påtalemyndigheten i Paris.

Reportasjen til M6 ble sendt fredag kveld.

Med skjult kamera viser innslaget på to minutter hvordan en restaurant i et av de dyreste strøkene i Paris holder åpent til tross for den generelle nedstengningen i landet for å forhindre smitte.

Vil ha navnene

Over helgen har svært mange franskmenn uttrykket sitt sinne over hendelsen på Twitter under hashtaggen #OnVeutLesNoms («vi vil ha navnene»). Det melder den franske radiokanalen Europe 1.

De vil ha navnene på menneskene som har vært på restaurantene som skulle vært holdt stengt.

Innenriksminister Marlene Schiappa sier at om ministere eller parlamentsmedlemmer har brutt reglene må de forvente å bl bøtlagt og straffet.

En anonym ansatt ved restauranten sier at gjestene ikke bruker munnbind.

– Med en gang du kommer inn hit finnes ikke coronaviruset lenger, sier han ifølge Europe 1.

Restauranter har vært stengt siden oktober

Frankrike er hardt rammet av pandemien og har for tiden høy smitte. Restauranter har vært stengt siden oktober.

Lørdag kveld trådte nye restriksjonene inn i Frankrike i et forsøket på å få kontroll på smitten. Da ble det innført nasjonalt portforbud og alle butikker og skoler stenges. Kun matbutikker og apotek vil kunne holde åpent. De nye innstrammingene vil gjelde i minst fire uker framover.

I hovedstadsområdet skal en innsatsgruppe på 6.600 personer kontrollere at reglene følges, opplyser politiet i Paris.