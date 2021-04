BY AVDEKKET: I byen er det funnet flere nabolag og gjenstander. Foto: KHALED DESOUKI / AFP

3000 år gammel egyptisk by oppdaget: − Etterlatt av beboerne som om det var i går

Den viktigste arkeologiske oppdagelsen siden Tutankhamons grav, mener professor om funnet av den «fortapte gylne byen».

Av Malene Birkeland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Egyptolog Zahi Hawass kunngjorde torsdag oppdagelsen av byen – og hevdet det er det største funnet av en eldgammel by som noensinne er gjort i Egypt.

Byen, som har ligget under sanden i 3000 år, har fått navnet The Rise of Aten. Ifølge Hawass ble byen grunnlagt av farao Amonhotep den tredje som regjerte Egypt fra 1391–1353 f.Kr.

Den kjente faraoen Tutankhamon skal også ha vært i denne byen under sin levetid.

Den «fortapte gylne byen» ble funnet nær den egyptiske byen Luxor.

LEVNINGER: Et skjelett er et av funnene i den nyoppdagede egyptiske byen. Bildet er tatt 10. april 2021. Foto: KHALED DESOUKI / AFP

Norsk professor: – Betydelig funn

– Oppdagelsen av denne tapte byen er den viktigste arkeologiske oppdagelsen etter Tutankhamons grav, sier Betsy Brian, professor i Egyptologi ved John Hopkins University, ifølge BBC.

Axel Christophersen, professor i historisk arkeologi ved NTNU sier imidlertid dette til VG:

– Jeg vil si at det er en av de viktigste arkeologiske oppdagelsene. Men det kommer selvsagt an på hva man mener er viktig i historien. De spektakulære gravfunnene konsentrerer seg om konger og faraoer og det er veldig sensasjonspreget. Men i disse byene får du en innsikt i hvordan folk flest levde.

FUNN: En krukke funnet i byen. Bildet er tatt 10.april 2021. Foto: KHALED DESOUKI / AFP

Han mener det er på tide at fokus flyttes over på de sosiale sidene av Egypts historie.

– Det er åpenbart at dette er et betydelig funn, sier han.

Etterlatt «som om det var i går»

– Utgravingen startet i september 2020, og i løpet av uker, til lagets store overraskelse, begynte formasjoner av gjørmesteiner å vises i alle retninger, skriver egyptologen Hawass i sin egen uttalelse.

Han fortsetter:

– Det de avdekket var en stor by i god tilstand, med nesten komplette vegger og med rom fylt av verktøy til hverdagen. De arkeologiske lagene har ligget urørt i tusenvis av år, etterlatt av beboerne som om det var i går.

Ringer, smykker, krukker og keramikkverktøy er blant funnene. Flere nabolag er også blitt avdekket.

Se bildegalleri nedenfor:

forrige







fullskjerm neste FUNN: Flere funn er gjort i den 3000 år gamle byen. Her er noen av smykkene og krukkene som er avdekket.

Stor industriell bosetning

Ifølge Hawass har flere lett etter denne byen, fordi templene til den egyptiske regenten Ay og generalen Horemheb skal ha blitt funnet i dette området.

Ifølge egyptolog Hawass var denne byen den største administrative og industrielle bosetningen i det egyptiske imperiet i den vestlige delen av Luxor.

STOR BY: Flere nabolag er oppdaget i byen. Bildet er tatt 10.april 2021. Foto: KHALED DESOUKI / AFP

Noen av veggene i byen er opp til tre meter høye, beskriver han.

I den sørlige delen av byen ble det også gjort funn av et bakeri og et område for matlaging. Der fant de også ovner og keramikk brukt for oppbevaring. Hawass slår fast at dette kjøkkenet distribuerte mat til et stort antall arbeidere.

