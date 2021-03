TILTALT: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ble løslatt fra varetekt i forkant av rettssaken. Foto: Odin Jæger

IS-kvinnen: Derfor ber de om frifinnelse

OSLO TINGRETT (VG) Forsvarerne til den tiltalte IS-kvinnen mener at hun må frifinnes fordi hun er et offer for menneskehandel. De mener volden, kontrollen og utnyttelsen hun ble underlagt i Syria sammenlignes med behandlingen av kvinnelige IS-slaver.

Av Nilas Johnsen

I rettssaken står den norsk-pakistanske kvinnen (30) tiltalt for terrordeltagelse gjennom ekteskap med jihadisten Bastian Vasquez og to andre IS-krigere, i årene 2013–2019.

Gjennom å passe barn og hus for disse tre krigerne la kvinnen til rette for at de kunne delta i kamp for terrorstaten IS, mener påtalemyndigheten. Tirsdag ba aktoratet om fire års fengsel for kvinnen.

Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria. Onsdag la forsvarerne frem et helt nytt argument: De mener tvangen hun var underlagt i Syria betyr at hun må anses som et offer for menneskehandel.

I FRIHET: VG fikk ta bilder av kvinnen etter at hun ble løslatt fra varetektsfengsling. Foto: Odin Jæger

Forsvarerteamet mener at den tiltalte ved vold, trusler og misbruk ble utnyttet til tvangsarbeid og seksuelle tjenester – og dermed ble utsatt for menneskehandel.

Det ble blant annet vist til forskere som mener at kvinner som frivillig dro til Syria for å gifte seg med IS-krigere, kom inn i tvangssituasjoner som kan sammenlignes med kvinner som terrorhæren holdt som slaver.

Dermed er begge grupper å anse som ofre for menneskehandel, ble det argumentert for i retten. Dette fordi også de såkalte «IS-brudene» ble tvunget til å gjennomføre husarbeid, ble holdt innelåst og påtvunget seksuelt samvær.

DISKUSJON I RETTEN: Forsvarer Nils Christian Nordhus diskuterer med statsadvokat Geir Evanger. I bakgrunnen sakkyndig Brynjar Lia, hovedetterforsker Torbjørn Fallet fra PST, og politiadvokat Line Nyvoll Nygård fra PST: Foto: Berit Roald/NTB

– Må frifinnes

– Hun er et offer for menneskehandel, og hennes oppgaver i Syria har skjedd som ledd i hennes status som offer for menneskehandel ved utnyttelse, og da skal resultatet være frifinnelse, og det håper vi at vi har vist for retten i dag, sier forsvarer Nils Christian Nordhus til VG.

– Dere har i dag sammenlignet tiltalte med kvinnelige fanger som ble holdt som slaver av IS. Men denne saken er vel veldig annerledes enn kvinner som ble tatt som krigsfanger?

– Ja, det er vi selvfølgelig helt enig i. Men det vi også har påvist er at selv om hun opprinnelig dro vel vitende om at hun skulle til Syria og bo sammen med mannen som kriget i Jahbat al-Nusra, så er ikke det relevant for spørsmålet om hun på et senere tidspunkt i Syria ble et offer for menneskehandel.

– Tror du dommeren lot seg påvirke av dette?

– Vår oppgave er å argumentere rettslig for frifinnelse. Så har vi tillit til at retten vil treffe riktig avgjørelse.

IS-KRIGER: Den norske islamisten og konvertitten Bastian Vasquez, som døde i Syria i 2015, var tidligere gift med den norske IS-kvinnen som er tiltalt. Foto: ISIL

Statsadvokat Geir Evanger sier til VG at det nye poenget som kom frem i rettssaken mot IS-kvinnen under siste dag ikke er relevant, og at tiltalte ikke kan kalles et offer for menneskehandel.

– Vi mener hun ikke har utført noen tvangsarbeid, dette husholdet hun utførte kan ikke kalles tvangsarbeid, sier Evanger til VG.

– Dette var helt nytt, jeg hadde ikke hørt en slik argumentasjon før, legger han til.

Til retten utdypet Evanger at sammenligningen med menneskehandel ikke kan gi straffrihet.

– Det var ikke husarbeidet og passet av barna hun ville ut av, man kan ikke legge til grunn at dette var noe form for slavehold. Det har ikke noe med menneskehandel å gjøre, sier Evanger.

I RETTEN: Den tiltalte kvinnen og hennes forsvarere Ann Helen Aarø og Nils Christian Nordhus. Foto: ESTHER MARIA BJØRNEBOE / NRK

Tiltalte har forklart at hun var radikalisert og svært forelsket i Vasquez da hun dro til Syria i februar 2013. Men etter innreisen til Syria, har kvinnen forklart at Vasquez begynte å misbruke henne fysisk, psykisk og seksuelt, og nektet henne å forlate IS-området.

Forsvarerne mener at tiltalte dermed oppfyller kriteriene for både «sårbar situasjon», «tvangssituasjon» og «utnyttelse», som er kriteriene som kreves for at noe skal være menneskehandel.

Nordhus mener at ektemannen Bastian Vasquez har holdt kvinnen isolert, innelåst, nektet henne retur og utnyttet henne seksuelt, og dermed har utnyttet henne på samme måte som i en traffickingsak.

Han mener dette mønsteret gjentok seg i de to påfølgende ekteskapene:

– Hun ble avkrevd å gifte seg på nytt med ektemann to og ektemann tre, og at hun ble avkrevd å underkaste seg sex når hun ikke ønsket det, og avkrevd å bli i Syria, sier Nordhus.

Dom i saken faller 4. mai.