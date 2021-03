BRENT NED: Slik så flyktningleiren i Bangladesh ut etter at brannen ble slukket tidlig tirsdags morgen. Foto: Reuters

Minst 15 døde i brannen i flyktningleir – 400 savnet

Ifølge FN er det minst 15 personer som har mistet livet i brannen som oppsto i en flyktningleir i Bangladesh. 400 personer er fortsatt savnet.

«Ingen hjalp oss» sier 21 år gamle Ro Arfat Khan som flyktet fra Myanmar i 2017 grunnet brutale militære angrep mot rohingya-befolkningen.

Khan mistet et familiemedlem i brannen på mandag, og forteller New York Times at brannen brakte tilbake smertefulle minner fra da hans hjem i Myanmar brant ned. Han og familien flyktet til Bangladesh i 2017.

– Vi hadde lite i leiren. Nå er alt vi hadde borte, sier Khan til NYT.

En av dem som døde er Khans 73-år gamle svigerfar som ikke klarte å flykte brannen.

– Han var for dårlig og klarte ikke å gå, sier Khan til NYT.

FLER OMKOMNE: Minst 15 personer har omkommet i brannen. Myndighetene prøver nå å få oversikt over situasjonen etter at brannen ble slukket. Foto: Reuters

Brannen som brøt ut mandag i flyktningleirer ved Cox’s Bazar i Bangladesh, var den tredje i leirene på fire dager og den desidert største. Mange av boligene er laget av bambus, som brenner lett. Opptil 50.000 rohingya-flyktninger antas å ha blitt hjemløse etter brannen, 15 er bekreftet omkomne, mens 400 personer er fortsatt savnet.

Arbeider med å få oversikt

Cathrine Tranberg Hårsaker jobber i Røde Kors og har jobbet to år for FN ved flyktningleiren. Hun forteller at situasjonen er svært alvorlig og kritiske, og akkurat nå arbeides det med å få en oversikt over skadeomfanget.

– Hjelpeorganisasjoner og bangladeshiske myndigheter har vært på befaring for å vurdere skadene og forstå omfanget av hvor mange som er berørt. Så langt er minst 15 personer omkomne og 400 savnet, sier Hårsaker til VG.

Røde Kors jobber på bakken og har også satt inn ekstra styrker for å bistå i flyktningleiren. Hårsaker beskriver at de første omkomne som ble funnet var mennesker som hadde begrensede muligheter til å komme seg ut av det brente området.

– Vi har allerede stor tilstedeværelse i Bangladesh, og nå er mesteparten av brannen slukket. Folk har begynt å vende tilbake til leiren igjen nå for å se hva som står igjen. Det jobbes med å sette opp telt og gi ly for dem som har mistet hjemmene sine, sier Hårsaker.

Over 1 million rohingya-muslimer bor i spinkle og brannfarlige bygninger i enorme leirer ved Cox's Bazar, rundt 300 kilometer fra hovedstaden Dhaka.

FLYKTNING: En rohingya-flyktning holder på det han eier mens han ser flyktningleiren brenne ned. Foto: Shafiqur Rahman / AP

50 000 flyktninger er uten et sted å bo

– Over 50 000 mennesker har mistet hjemmene sine og alt de eier. Det viktigste nå er å gjenoppbygge husene før regnsesonger begynner i juni, sier Hårsaker.

De som har mistet hjemmene har tatt seg inn i andre leirer eller har sovet på skoler og andre sosiale fasiliteter.

– Disse fasiliteter er også bygget av bambus. Noen kan også ha overnattet i telt og mange har nok overnattet under åpen himmel, sier hun.

Tre store sykehus, blant dem et IOM-sykehus (Den internasjonale organisasjonen for migrasjon) og et Leger uten grenser-sykehus, matutleveringspunkter og noen gassdistribusjonspunkter er brent ned, ifølge Hårsaker.

– Dette må gjenoppbygges og man må flytte utlevering til andre steder i leiren. Problemet er at leirene er ekstremt kuperte, noe som gjør det vanskelig å ta seg fram. Alt som må gjøres til fots blir ekstremt tidkrevende, da spesielt for de med funksjonsnedsettelser, for syke folk og for familier med alene foreldre. De vil slite fremover, sier hun.

ØDELAGT: Flere av matutleveringspunkter i leiren er brent ned. Foto: Ro Yassin Abdumonab

Årsak til brannen er fortsatt uklar

Det er fortsatt ukjent hva som forårsaket brannen, men Hårsaker tror brannen skyldes en eksplosjon i en gasskanyle, som det er vanlig å bruke for å lage mat. Hun viser til at det er 30 grader i luften og ikke noe regn, noe som kan øke risikoen for eksplosjon og brann ytterligere.

– I disse leirene foregår all matlaging på gass. Det har ofte oppstått små branner i leirene rundt denne tiden, men de jeg har pratet med sier at denne brannen spredde seg ekstremt fort. Dette er et scenario ingen hadde tatt høyde for, sier Hårsaker.

Hårsaker uttrykker bekymring fordi leirene allerede er ekstremt sårbare. Hun forteller at flyktningene som bor der lever i en kjør situasjon.

– Disse leirene er ikke en varig løsning. Hvert år trengs det fornying og nye bambusbebyggelser, avslutter hun.