MARSJERER: Jødiske høyrenasjonalister har fått den israelske regjeringens og politiets tillatelse til å gjennomføre en omstridt marsj for å feire okkupasjonen av Øst-Jerusalem i 1967. Foto: AP / NTB

Jødiske høyrenasjonalister får marsjere i Øst-Jerusalem

Høyrenasjonalistiske jøder har fått politiets tillatelse til å holde en omstridt marsj som også vil gå innom det muslimske kvarteret i Jerusalems gamleby.

Av NTB

Israels avtroppende regjering ga grønt lys til marsjen, som finner sted tirsdag, to dager etter at nasjonalforsamlingen Knesset ventes å godkjenne en ny regjering og Benjamin Netanyahus tid som statsminister er over.

Høyrenasjonalistene vil først toge ned gjennom hovedgaten i det okkuperte Øst-Jerusalem, til Damaskusporten som leder inn i gamlebyen. De får ikke lov til å benytte porten, men skal holde en såkalt flaggdans utenfor.

Marsjdeltagerne vil deretter gå inn i gamlebyen via Jaffaporten og innom det muslimske kvarteret, før de samles ved Vestmuren, også kjent som Klagemuren.

Marsjen holdes vanligvis 10. mai hvert år for å feire Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem i 1967. I år endte det med voldsomme sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinske demonstranter, og en elleve dager lang krig mellom Israel og Hamas som kostet 260 palestinere livet og 13 liv på israelsk side.

USA frykter at neste ukes marsj skal få konflikten til å blusse opp igjen.

– Det er etter vår mening helt avgjørende at man ikke tar steg som forverrer spenningen. Vi så alle hva som utløste den siste oppblussingen av vold, og vi vet alle hvor delikat situasjonen er, sa en talsmann for amerikansk UD onsdag.