forrige







fullskjerm neste KONTROLLERT: En ansatt fra amerikanske Forest Service driver kontrollert avbrenning i områdene rundt High Desert Museum, nær byen Bend i Oregon i midten av mai. Planlagte og kontrollerte avbrenninger er en del av forberedelsene over hele USA før skogbrannsesongen.

USA forbereder seg på skogbrann-inferno

Utsiktene foran årets skogbrannsesong i USA er dystre. Det skyldes blant annet rekordtørke.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Nå nettopp

– Dette er trolig den verste kombinasjonen av uheldige omstendigheter jeg har opplevd. Vi har en enorm mengde lettantennelig materiale i skogene våre og vi har ikke hatt verre tørke på 115 år, sier Derrick DeGroot til nyhetsbyrået AP og legger til.

– På en skala fra en til ti er mitt bekymringsnivå på tolv.

Han er fylkeskommisjonær i Klamath County i det sørlige Oregon. Over hele USA forbereder brannvesenet seg til den fryktede skogbrannsesongen. Den regnes normalt å strekke seg over fem måneder, fra mai til oktober.

Mannskaper fra U.S. Forest Service and the Bureau of Land Management har tynnet skog og kratt for hånd og med maskiner, samt startet kontrollerte branner, for å redusere vegetasjonen og derved risikoen for at en skogbrann får skikkelig tak.

Drøyt 728.000 kvadratkilometer er ryddet.

Til sammenligning er Viken fylke nærmere 25.000 kvadratkilometer. Det strekker seg fra Halden i sør til Hemsedal nordvest.

FØR-SESONGBRANN: I begynnelsen av juni var det en stort skogbrann i Globe, Arizona, som førte til evakuering flere steder. Foto: Joseph Pacheco, AP

Et av de verste årene

Rekordmange og fatale skogbrannene har rammet USA de siste årene, skriver nyhetsbyrået AP. I fjorårets sesong omkom flere mennesker og over 40.000 ble evakuert i delstaten Oregon på vestkysten av USA.

Over 400.000 kvadratkilometer skog brant i USA i fjor, et av de verste årene i USAs skogbrann-historie, skriver CNET. California ble spesielt hardt rammet.

Årets sesong spås å bli ille, ifølge beregninger fra Accuweather.

Det forebyggende arbeidet til tross. Det er ikke på langt nær nok, mener eksperter. Normalt forhåndsprepareres rundt et dobbelt så stort av skogareal, skriver AP.

For mye «drivstoff» i skogene

– Tiltakene fører oss på riktig vei, men utfordringen er stor og sammensatt. Det trengs mer arbeid, sier John Bailey, professor i skogbruk og brannhåndtering ved Oregon State University.

Alvorlig tørke har gjort skog og mark om til tørt «drivstoff», som lett kan antennes av uforsiktighet fra folk eller et lynnedslag, skriver AP.

CNET trekker også frem kraftigere vinder, høyere gjennomsnittstemperatur og lav luftfuktighet som «bensin til bålet».

Professor i meteorologi Craig Clements ved San Jose State University advarer om den lave luftfuktigheten. Sammen med sine studenter måler han løpende fuktigheten i innsamlede planter.

Han delte denne grafen på Twitter i mai, skriver dansk TV2.

Støtteordninger

At det etableres stadig flere boliger i områder som grenser til skogområdene er også ansett som alvorlig, i og med at stadig flere dermed bor i områder som trues av skogbrann.

Også vegetasjon rundt kraftledninger og beredskapsplaner for strømbrudd er en del av forberedelsene.

Brannkorpsene er forsterket og myndigheter i de utsatte statene har innført støtteordninger for at folk skal gjøre hus og eiendommer så brannsikre som mulig.

Ekspert på skogbranner, Scott Stephens ved Berkeley-universitetet i California, sier det er viktig å forberede både folk og økosystemer for en fremtid med hyppigere skogbranner.

forrige





fullskjerm neste RUIN: Lederen for Representantenes hus i Arizona, Rusty Bowers, går gjennom brannruinene på familiens landsted i fjellene i Arizona 8. juni i år. Dagen før ble brant hytta ned i skogbrannen.

Må forberedes

Da må flere ressurser settes av til å forvalte de enorme skogarealene i USA, spesielt på vestkysten, mener han.

– Jeg tror vi har et til to tiår på oss. Hvis vi ikke tar tak for alvor, vil vi bare se at skogen endres rett foran øynene våre av brann, klimaendringer, tørke og insekter.

Egnede tiltak kan være krav til større friarealer rundt boligområder og krav til brannsikre materialer. Det vil øke byggekostnadene, men også gi en besparelse fordi det blir færre skader.

«Juksegress» farlig

Også lovendringer er en del av dette arbeidet, og både byggeindustrien og forsikringsbransjen må på banen, mener skogbrannekspertene.

Talsperson Jessica Gardetto ved National ved et brannfaglig senter i byen Boise i Oregon, peker på at de kontrollert påsatte brannene krever to til fem år med planlegging.

Også det såkalte juksegresset, som vokser ut etter at en skogbrann er over, er lettantennelig materiale som kan føre til en ny skogbrann etter relativt kort tid.

Vanskelig å bekjempe

– Det er en syklus som er fryktelig vanskelig å bekjempe, sier hun til AP.

Delstatsmyndighetene i California har forpliktet seg til å utvide arealet for brannforebygging av skogen betydelig.

Antallet sesongarbeider i brannvesenet er økt med femti prosent.

Kriseledelsen i Oregon (Office of Emergency Management) rådet innbyggerne nylig til å ha en evakueringsbag i beredskap og lage seg en evakueringsplan.

– Unormalt tørre forhold og førsesongbranner gir bekymring for skogbrannsesongen 2021, sa byrået i meldingen.

– Nå er tiden kommet for Oregons innbyggere på å forberede seg, sine familier og sine hjem på skogbranner.