FØRT BORT: Aleksej Navalnyj blir her ført ut av rettssalen i byen Khimki sist mandag. Han ble ført til det legendariske fengselet Matrosskaja Tisjina i Moskva. Navalnyj er foreløpig dømt til 30 dagers varetekt. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Protester planlagt lørdag: − Frykter for Navalnyjs sikkerhet

Det er planlagt demonstrasjoner til støtte for Aleksej Navalnyj (44) i over 60 russiske byer lørdag. Mange unge bruker TikTok for å mobilisere. Det får myndighetene til å se rødt.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Før han ble ført ut av den såkalte rettssalen, rakk Navalnyj å filme en kort oppfordring til å demonstrere førstkommende lørdag, forteller Lene Wetteland i Helsingforskomiteen.

– Russiske myndigheter har allerede rukket å gjøre det forbudt å dele denne og andre oppfordringer til å delta i demonstrasjoner lørdag. Flere av hans mest sentrale støttespillere har fått politi og uidentifiserte menn på døra, og hans profilerte kollega Ljubov Sobol er allerede arrestert. Det er åpenbart at russiske myndigheter vil unngå det momentum som både Navalnyjs støttespillere og regimet vet at denne demonstrasjonen vil ha, fortsetter Russland-ekspert Wetteland.

Torsdag kunngjorde statsadvokaten at oppfordringer på sosiale medier om å delta i Navalnyj-demonstrasjonene lørdag, er ulovlige. Mange unge uttrykker på TikTok og andre steder at de er klare til å bli pågrepet av politiet, og flere foreslår at de skal trene på å snakke engelsk og utgi seg for amerikanere om de blir arrestert. Slik gjør denne kvinnen det:

Samtidig melder Mediazona om at universiteter innkaller studenter til undervisning lørdag, trolig for å hindre dem i å delta i demonstrasjonene for Navalnyj.

– Vi frykter massearrestasjoner lørdag, ytterligere innstramminger for folk flest, og også for Navalnyjs sikkerhet i fengselet. Vi advarer russiske myndigheter mot slike grep, i stedet bør de umiddelbart løslate ham, andre urettmessig fengslede, og legge til rette for at han og alle russiske borgere kan benytte seg av sine rettigheter, mener Lene Wetteland, som er leder av Russlandavdelingen i Den norske Helsingforskomité.

RIVALER: Aleksej Navalnyj og Vladimir Putin. Foto: [MLADEN ANTONOV, TIZIANA FABI] / AFP

– Jeg er ikke redd, var Navalnyjs eget budskap på Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva søndag ettermiddag - rett før han ble pågrepet i passkontrollen. Også kona Julia var veldig bevisst på å understreke at ingen av dem er redde.

Angela Merkel og en rekke andre vestlige ledere har krevd at Aleksej Navalnyj må løslates. Han ble pågrepet da han kom hjem til Russland søndag. Etter at han ble forgiftet på valgturné i Sibir i august, ble han fløyet til sykehus i Tyskland, og har siden vært der.

Kremls strategi mot Navalnyj fungerer ifølge Lene Wetteland dårlig:

– Russiske myndigheter blottstiller seg ved reaksjonene de har gitt Navalnyj over flere år, men særlig med forgiftningen, omdirigeringen av flyet da han kom tilbake til Russland, og ikke minst den provisoriske rettssaken som brøt russisk lov på flere punkter denne uken.

Lene Wetteland tror mange er imponert av Navalnyjs mot:

– Det er åpenbart at de vil ha kontroll over Navalnyj og unngå at han oppildner befolkningen. Imidlertid har dette hatt helt motsatt effekt – nå er det slik at også de som tidligere var skeptiske til Navalnyj, av flere grunner også er blitt hans støttespillere fordi han har vist imponerende mot ved å vende tilbake til dem som prøvde å ta ham av dage.

Tidligere denne uken la Navalnyjs youtube-kanal ut en avsløring om det som ifølge dem er Vladimir Putins sommerpalass ved Svartehavet. Luksuseiendommen skal - ifølge Navalnyjs organisasjon - ha kostet mer enn 11 milliarder kroner.

På VGs spørsmål om Aleksej Navalnyj og hans folk har planlagt godt det som nå skjer, svarer Lene Wetteland:

– Navalnyj og hans team vet å benytte seg av mulighetene og har nok absolutt forutsett utviklingen og planlagt etter det. Som Navalnyj selv sier innledningsvis i den imponerende dokumentaren om Putins sommerpalass ved Svartehavet hadde de planlagt å publisere den rett etter hans arrest, og den har allerede blitt sett over 44 millioner ganger over hele verden.

Russland-eksperten fortsetter:

– Vi blir ikke overrasket om det kommer flere slike avsløringer eller andre utspill innen kort tid, blant annet om andre personer som er blitt forgiftet og faktisk døde etter samme opplegg.

– Hvorfor er ledelsen i Moskva så redd for Navalnyj?

– Mye av regimets frykt for Navalnyj kommer selvfølgelig av det grundige og samtidig underholdende gravearbeidet han og hans antikorrupsjonsfond har gjort av Putin og hans nære allierte. Mot dette er det for eksempel kommet lovinnstramninger som forbyr å offentliggjøre informasjon om myndighets- og sikkerhetspersoners privatøkonomi.

– Hva med det politiske?

– Navalnyj er også en politisk trussel, og hans kampanje om å stemme taktisk har allerede skadet Putin-partiet Forente Russland betraktelig før årets valg til Dumaen. Men partiet har ingen plan for å øke oppslutningen ved å henvende seg til velgerne. Regimet har i stedet strammet inn allerede streng lovgivning slik at nå også enkeltpersoner kan bli såkalte «utenlandske agenter» og dermed ikke få lov til å stille til valg eller være uavhengige valgobservatører. Dette er åpenbart blant annet rettet mot Navalnyj og hans støttespillere - der mange har politiske ambisjoner og verv. Antikorrupsjonsfondet er allerede utenlandsk agent, men nå kan også enkeltpersoner bli det. Et motangrep til den taktiske stemmegivningen er et forslag om at de andre såkalte opposisjonspartiene nå skal gå sammen i en koalisjon, forklarer Lene Wetteland.