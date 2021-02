SLO TILBAKE: Marjorie Taylor Greene uttalte seg for første gang i dag siden hun ble fjernet fra kongresskomiteene. Foto: Susan Walsh / AP

Utskjelte Marjorie Taylor Greene: − Partiet tilhører Trump

Dagen etter å ha blitt kastet ut av to komitéer i kongressen, langet Majorie Taylor Greene ut mot sine kritikere.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg våknet opp tidlig i dag og måtte le da jeg tenkte på hvilken gjeng av idioter demokratene (+ 11 republikanere) er for at de gir meg fritid, skrev hun på Twitter fredag morgen.

Og la til:

– I dette tyranniske demokratiske styret har ikke konservative republikanere noen innflytelse i komiteene uansett. Dette kommer til å bli gøy!

Torsdag kveld ble det vedtatt at kongressmedlemmet fra Georgia skulle kastes ut av to av kongressens komitéer. Hun er nå den eneste volkevalgte uten en plass i noen av komitéene i kongressen.

Bakgrunnen for at de fjernet Taylor Greene tidligere har støttet henrettelser av ledende demokrater samt gitt støtte til konspirasjonsteorien kjent som QAnon.

Den hevder blant annet hevder at toppdemokrater som Hillary Clinton var med i en satanistisk pedofiliring og påstått at skoleskytinger var iscenesatt.

Den mektige, republikanske senatoren Mitch McConnell gikk tidligere denne uken hardt ut mot partifelle Taylor Greene. Han kalte henne «en kreftsvulst for det republikanske partiet» og sa hun «omfavner sinnssyke løgner og konspirasjonsteorier».

– Kan ikke tolerere

Fredag møtte hun pressen foran Capitol-bygningen i den amerikanske hovedstaden. Der skjelte Taylor Greene ut både republikanere og demokrater - og beklaget ingenting.

– I kongressen klamrer de seg til makten så lenge de kan. For det er åpenbart vanedannende og de kan ikke gi den fra seg, sa Taylor Greene.

– Dette er noe jeg ikke kan tolerere og jeg kan ikke noe med det. Det amerikanske folket er så drittlei dette, sa hun.

Hun snakket varmt om nylig avgåtte president Donald Trump og hvorfor hun har støttet han i lang tid.

– Et rekordstort antall amerikanere stemte på Trump ved valget og vet dere hvorfor?, spurte hun pressefolkene retorisk før hun fortsatte:

– Det er fordi de elsket hans politikk. De elsket hans kamp. For en gangs skyld hadde vi en president som sto opp for Amerika og amerikansk næringsliv og husket «den glemte mannen», sier hun.

– Motbydelig

Hun ba republikanske velgere om å fortsette støtten til Trump.

– Partiet er hans. Det tilhører ingen andre.

Så fortsatte hun med å kalle riksrettstiltalen mot Trump for «latterlig».

– Tiltalen er motbydelig. Alle her vet at Trump ikke sto bak angrepet mot Capitol, ikke jeg heller, eller noen andre. Ansvaret ligger kun hos de som planla og angrep bygningen, sier hun.

Hun kom i talen tilbake til at USA har fått et «tyrannisk styresett» og at innsatsen i komiteene ikke betyr noe.

– Joe Biden skriver ut den ene presidentordren etter den andre. Han gjør akkurat som han vil der oppe i Det hvite hus (...) Nancy Pelosi leder kongressen. De bryr seg ikke om hva som skjer i komiteene. De bryr seg bare om å dytte igjennom sin sosialistiske agenda. De bryr seg bare om å ta vekk våre personlige friheter. Det er ikke riktig, sa hun.