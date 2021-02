I SORG: Flere FBI-agenter og andre offentlige tjenestemenn samlet seg i sorg etter at to FBI-agenter ble skutt og drept tirsdag. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

To agenter skutt og drept i Florida: − Dette er en mørk dag for FBI

Tirsdag ble to FBI-agenter drept under en razzia i Florida, tre andre ble skadet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et team med FBI-agenter skulle grytidlig tirsdag morgen gjennomføre en razzia relatert til en sak som omhandler kriminalitet mot barn, da situasjonen brått utviklet seg drastisk.

Da agentene kom til leiligheten i Fort Lauderdale, skal gjerningspersonen ha startet å skyte, opplyser FBI-sjefen i Florida, George Piro, på en pressekonferanse.

Agentene Daniel Alfin og Laura Schwartzenberger, begge spesialister i kriminalitet mot barn, ble drept. I tillegg ble tre andre agenter skadet. To av de skadede er sendt til sykehus med flere skuddskader, men skal ikke være kritisk skadet, den tredje kun skal ha fått lettere skader.

– Dette er en mørk dag for FBI, men mens vi sørger vil vi fortsette vårt oppdrag med å beskytte det amerikanske folket, sa Piro på pressekonferansen.

FBI-SJEF: George Piro leder FBI-avdelingen i Florida. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

Dette er en av de dødeligste dagene i FBIs historie i Sør-Florida, men også i hele nasjonen, skriver nyhetsbyrået og henviser til FBIs hjemmeside.

Ifølge Reuters ble to FBI-agenter drept under et oppdrag i Washington D.C. i 1994. I 1986 ble to FBI-agenter skutt og drept i Florida etter et bankran. Sist en FBI-agent ble drept i tjeneste er ifølge nyhetsbyrået i 2008 i Pittsburgh.

– FBI er en familie, og vi har valgt et yrke som fylt av farer. I dag har den grusomme virkeligheten revet to av våre beste bort fra vår familie. De var verdifulle medlemmer av FBI, og vil alltid være helter, fortsatt Piro.

43 år gamle Schwartzenberger, som har vært FBI-agent siden 2005, etterlater seg en ektemann og to barn. 36 år gamle Alfin har vært i FBI siden 2009, og hadde kone og barn, sa Piro på pressekonferansen.

– Tragisk mistet FBI to av sine egne i dag. Hver eneste dag risikerer FBI-agenter livet sitt for å holde USA trygt. Vi vil fortsette å stå sammen, og samme med familiene til de to agentene, sier FBI-direktør Christopher Wray i en uttalelse.

Fungerende justisminister Monty Wilkinson og president Joe Biden har gitt sine kondolanser.

– De risikerte livet sitt, og dette er en helvetes pris å betale. Jeg har vondt i hjertet med tanke på familiene deres, sier presidenten.

– Vi sørger over det tragiske tapet av to kollegaer, som i dag ble drept i tjeneste. Våre tanker er med familiene og de tre kollegaene som ble skadet. På denne mørke dagen vil vi hylle de modige kvinner og menn i FBI, som hver dag risikerer livene sine, sier Wilkinson.

Gjerningspersonen er også død. Det er ifølge New York Times uklart hvordan han døde, men ifølge nyhetsbyrået AP skal gjerningspersonen ha skutt seg selv.