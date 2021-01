TILBAKE: Anthony Fauci hadde et trøblete forhold til tidligere president Donald Trump. Nå er han tilbake som coronaekspert i Det hvite hus - og deltok torsdag også i et møte med Verdens helseorganisasjon WHO. Foto: Alex Brandon / AP

Smittevernekspert Fauci har fått ny sjef: − Befriende følelse

Han ble kjent for å tørre å si imot Donald Trump. Tilbake i presserommet i Det hvite hus sier smittevernekspert Anthony Fauci at det er «befriende» å kunne snakke uten å frykte for konsekvensene.

Smitteverneksperten dukket torsdag kveld opp på den andre pressekonferansen til Joe Bidens pressesjef Jen Psaki, som hovedsakelig dreide seg om coronapandemien.

Fauci, som ble kjent for å tørre å si imot den avgåtte presidenten Donald Trump, var tydelig på at han er lettet over lederskiftet i USA.

Han omtalte følelsen av å stå og snakke om vitenskapen uten å frykte for konsekvensene som «befriende». Trump og Fauci var uenige om blant annet smitteverntiltak, og den tidligere presidenten antydet flere ganger at han kanskje ville sparke Fauci etter valget.

– Det kan jeg si, jeg finner ikke noen glede i å være i en situasjon der jeg sier imot presidenten. Det var virkelig noe du ikke følte du kunne si uten at det ble konsekvenser, sa Fauci og la til:

– Ideen om at du kan stå her og snakke om det du vet, hva bevisene, hva vitenskapen er. La vitenskapen snakke. Det er på mange måter en befriende følelse, sa han.

Fauci sa videre at det var aspekter ved president Donald Trumps håndtering av pandemien som ikke var basert på vitenskapelige fakta.

– Jeg vil ikke gå tilbake til historien, men det er veldig tydelig at det var ting som ble sagt, blant annet om hydroksyklorokin og andre ting som var litt ubehagelig fordi de ikke var basert på vitenskapelige fakta, sier Fauci.

Trump om Fauci-høring: − Det er ikke et akseptabelt svar

Fauci viser til at Trump anbefalte amerikanerne å ta malariamedisinen hydroksyklorokin mot covid-19 under en direktesendt pressekonferanse i april. Da ble smitteverneksperten først nektet av presidenten å slippe til – før han sa at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for at medisinen fungerer mot corona.

På et tidspunkt under pressekonferansen, påpekte en journalist at Fauci hadde «spøkt» om hvor ulikt det føltes å stå på podiet under Biden enn under Trump.

– Du sa at jeg spøkte om det. Jeg var veldig seriøs. Jeg spøkte ikke, svarte Fauci kontant.

Fauci er USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer, og har vært helsefaglig rådgiver for alle amerikanske presidenter siden Ronald Reagan.

80-åringen har kjempet mot ebola, sars, svineinfluensa og zika, og er spesielt anerkjent for sin forskning på hiv/aids.

Nå kjemper han altså viruset som hittil har kostet over 400.000 amerikanere livet.