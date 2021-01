INNESPERRET: 22 gruvearbeidere ble sperret inne da en eksplosjon fant sted i en gullgruve i Qixia i Kina. Foto: Aly Song / Reuters

En av de innesperrede gruvearbeiderne i Kina er reddet ut

Etter 14 dager innesperret i en gruve er en av de i alt 22 gruvarbeiderne som ble innesperret etter en eksplosjon i Qixia i Shandong-provinsen reddet ut.

Publisert: Nå nettopp

Journalister på stedet opplyser til nyhetsbyrået AP at arbeiderens tilstand var svak. Utover dette er ingenting kjent om hvordan det står til med gruvearbeideren.

Redningsarbeiderne er fortsatt i kontakt med 10 av arbeiderne som var i gruven da eksplosjonen fant sted under byggearbeid den 10. januar. En arbeider er meldt død, mens skjebnen til de elleve andre er ukjent.

I kjølvannet av eksplosjonen raste gruven sammen slik at det ble laget en sperring om lag 350 meter under jordoverflaten. Redningsarbeiderne har boret ull for å kommunisere, ventilere og evakuere overlevende.

les også Minst 12 fanget i gruve: «Ikke stans forsøkene på å nå oss»

– Ikke stans forsøkene på å nå oss

Mens de har vært i gruven har arbeiderne blitt foret med en næringsinnholdig væske, men nå får de også vanlig mat og drikke, samt klær og andre nødvendigheter, har det statlige nyhetsbyrået Xinhua meldt.

Ni i ledelsen ved selskapet som drifter gruva er pågrepet for å ha ventet et døgn med å melde fra om ulykken, hvis årsak ennå ikke er offentliggjort.

Flere hundre redningsarbeidere har jobbet og jobber fortsatt for å prøve å få dem ut fra stedet der de sitter fast, rundt 600 meter innenfor gruveinngangen.

En av arbeiderne klarte å gi livstegn for om lag en uke siden, der det kom frem at 12 av arbeiderne var samlet og i live.

«Ikke stans forsøkene på å nå oss. Vi håper redningsarbeidet fortsetter. Vi er håpefulle», stod det i brevet.

Ifølge nyhetsbyrået AP sa lappen også at 12 av 22 gruvearbeidere er samlet og i live, mens de ikke vet hvordan det har gått med de siste ti. Fire arbeidere skal være skadet.

Alvorlig

Situasjonen for de innesperrede gruvearbeiderne har vært alvorlig: Vannivåene i gruven har steget, og luften har vært er fylt med røyk. De begynte på et tidspunkt også å gå tomme for medisiner.

Tilstanden til de ti man vet er i live er ukjent.

5000 gruvearbeidere dør i gjennomsnitt i ulykker i Kina hvert år, men økt tilsyn har gjort tallet lavere.