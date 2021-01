REDDET UT: Etter en omfattende aksjon har en rekke av de gruvefaste arbeiderne kommet seg ut. Foto: Luan Qincheng / Xinhua

Elleve av de innesperrede gruvearbeiderne i Kina er reddet ut

Etter 14 dager innesperret over 300 meter under jorden, har redningsarbeidere begynt å hente ut overlevende.

Elleve gruvearbeidere er så langt reddet ut, etter å ha tilbrakt 14 dager under jorden, skriver Reuters.

Redningsarbeiderne har vært i jevnlig kontakt med flere av arbeiderne som var i

Totalt 22 personer befant seg i gruven da det oppsto en eksplosjon under et byggearbeid den 10. januar i Qixia i Shandong-provinsen.

I kjølvannet av eksplosjonen raste gruven sammen, slik at det ble laget en sperring om lag 350 meter under jordoverflaten.

En arbeider er meldt død, og ti personer befinner seg fortsatt under jorden. Tidligere denne uken ble det meldt at det kunne ta nye to uker før de får fraktet ut de resterende arbeiderne.

Redningsarbeiderne har boret ull for å kommunisere, ventilere og evakuere overlevende.

– Ikke stans forsøkene på å nå oss

Mens de har vært i gruven har arbeiderne blitt foret med en næringsinnholdig væske, men nå får de også vanlig mat og drikke, samt klær og andre nødvendigheter, har det statlige nyhetsbyrået Xinhua meldt.

Ni i ledelsen ved selskapet som drifter gruva er pågrepet for å ha ventet et døgn med å melde fra om ulykken, hvis årsak ennå ikke er offentliggjort.

INNESPERRET: 22 gruvearbeidere ble sperret inne da en eksplosjon fant sted i en gullgruve i Qixia i Kina. Foto: Aly Song / Reuters

Flere hundre redningsarbeidere har jobbet og jobber fortsatt for å prøve å få dem ut fra stedet der de sitter fast, rundt 600 meter innenfor gruveinngangen.

En av arbeiderne klarte å gi livstegn for om lag en uke siden, der det kom frem at 12 av arbeiderne var samlet og i live.

«Ikke stans forsøkene på å nå oss. Vi håper redningsarbeidet fortsetter. Vi er håpefulle», stod det i brevet.

Ifølge nyhetsbyrået AP sa lappen også at 12 av 22 gruvearbeidere er samlet og i live, mens de ikke vet hvordan det har gått med de siste ti. Fire arbeidere skal være skadet.

Alvorlig

Situasjonen for de innesperrede gruvearbeiderne har vært alvorlig: Vannivåene i gruven har steget, og luften har vært er fylt med røyk. De begynte på et tidspunkt også å gå tomme for medisiner.

Tilstanden til de ti man vet er i live er ukjent.

5000 gruvearbeidere dør i gjennomsnitt i ulykker i Kina hvert år, men økt tilsyn har gjort tallet lavere.